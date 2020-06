Le migliori serie TV sui supereroi su Netflix e altri servizi streaming

Chi non ama i supereroi? Dall’inizio del mezzo dei fumetti fino all’età moderna, i supereroi hanno resistito alla prova del tempo e sono persino fioriti e sono diventati alcune delle proprietà intellettuali più preziose della storia. Abbiamo tutti sentito parlare dell’incredibile Superman e Batman. Oggi invece i Avengers battono ogni sorta di record al botteghino, i supereroi sono finalmente arrivati.

Di seguito abbiamo compilato un elenco delle migliori serie TV sui supereroi su Netflix.

Arrow

L’incursione di DC nella televisione di supereroi ha avuto una nuova vita con l’aggiunta di Arrow streaming. Quando lo show è andato in onda per la prima volta, Arrow era di gran moda. Il personaggio era molto amato e i fan chiedevano a gran voce una rappresentazione dal vivo del personaggio. Steven Amell impersona Oliver mentre combatte i supercriminali nella sua città natale.

Daredevil

Lo spettacolo che ha rivitalizzato la televisione di supereroi, Daredevil è un tour de force di azione, emozione ed esamina veramente cosa significa essere un supereroe. Lo spettacolo segue l’avventurato di Matt Murdock mentre combatte non solo per salvare la gente, ma anche se stesso. La coreografia di combattimento è tra le migliori che abbiamo visto in uno show televisivo con una sequenza particolare che ti lascerà letteralmente a bocca aperta. Andiamo al punto di dire che Daredevil è uno dei migliori spettacoli di supereroi di tutti i tempi.

The Defenders

Marvel’s The Defenders è il progetto ambizioso di Netflix di creare un gruppo di supereroi. L’idea è nata negli anni 70 e nel tempo ha incluso Dr Strange, Hulk, Namor e Silver Surfer. Qual’è lo scopo dei Difensori?

Competere con gli Avengers! Netflix ha cambiato la line-up scegliendo di utilizzare i “suoi” eroi: Daredevil, Luke Cage, Jessica Jones ed Iron Fist. Nei fumetti collaborano spesso insieme e vengono facilmente associati, inoltre essendo “eroi da strada” è lecito vederli collaborare per ripulire la città dal crimine.

Agents of S.H.I.E.L.D.

E’ la prima serie televisiva della Marvel, realizzata in collaborazione con gli ABC Studios e Mutant Enemy.

L’agente Phil Coulson (Clark Gregg) è vivo, nonostante l’accaduto in The Avengers e, tornato in servizio, organizza una squadra di agenti S.H.I.E.L.D, vale a dire appartenenti ad un’organizzazione antiterroristica e spionistica. L’obiettivo è cercare di mantenere la pace in un mondo popolato da supereroi e creature con poteri soprannaturali.

