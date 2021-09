Le peregrinazioni di Erling Holland sono finite. Il Real lo ha preso nella squadra. Le scommesse calcio saranno più calde con questo trasferimento

La telenovela sul trasferimento della stella norvegese in Inghilterra è finita. Il Chelsea di Londra ha fallito, e Holland giocherà a Dortmund, ma solo fino alla prossima estate. I tifosi possono guardare le trasmissioni in diretta delle partite con Erling online e godersi le scommesse calcio da casa. Basta aprire una scommessa sportiva e stare al passo con le attuali notizie sportive.

Holland è una giovane e promettente stella del calcio, che attualmente gioca nel Borussia. Anche se è giovane, i suoi meriti nel mondo del calcio elencano decine di gol e assist. Il giocatore ha un’alta reputazione; quindi, è desiderato da molti club.

Il club inglese ha fatto tutto il possibile per avere il norvegese stellare nella sua squadra. Il Chelsea ha mandato agenti e dirigenti di club da Erling, ma tutti sono tornati con risultati negativi. Non sono riusciti ad avere il giocatore tra le loro braccia, anche se hanno offerto molti soldi per giocare per il loro nome. Tuttavia, Holland rifiutò. È stata la sua decisione finale di rifiutare un’offerta del genere. Secondo la politica del club e l’accordo concluso tra il club e il giocatore, un trasferimento non può essere fatto senza il consenso del giocatore.

Così, Erling Holland continuerà a giocare per un'altra stagione nel Borussia. Tuttavia, tutto indica che la prossima estate cambierà la squadra. Dove andrà? C'è solo un club in cui il norvegese vuole giocare: il Real Madrid. La clausola di riscatto di 75 milioni di euro, che è specificata nel contratto di Erling, entrerà in vigore nel 2022, rendendo il norvegese un affare per Madrid.

Come è stato dichiarato, il contratto di Holland dura fino all’estate del 2024. Il valore di trasferimento dell’attaccante è stimato in 130 milioni di euro. In questa stagione, il 21enne Erling ha giocato 5 partite, segnato 6 gol e fatto 3 assist.

Subito dopo l'apertura della finestra di trasferimento estiva, molte delle grandi del calcio europeo hanno dimostrato interesse per l'Olanda, ma tra tutti i gruppi, due club sono stati particolarmente attivi. Questi sono il Real Madrid e il Chelsea. Il primo club offre un accordo preliminare con il giocatore finalizzato al trasferimento per la prossima estate, mentre il secondo era pronto a fare un accordo con una stella già questa estate.

Tuttavia, i “Blues” hanno deciso di non aspettare il norvegese l’anno prossimo e hanno deciso di rinforzare immediatamente il loro attacco. Il rifiuto dell’Olanda è la ragione principale di questo passo. Erling ha chiarito sia al club che al suo agente che non avrebbe considerato nessuna proposta, tranne il Real Madrid. Sulla base di questo atteggiamento del norvegese, il club inglese ha deciso di andare avanti e cercare altri modi per rafforzare la propria forza.

Come affermano numerose agenzie di stampa inglesi e italiane, l’Inter e il Chelsea si sono accordati per il trasferimento di Romelu Lukaku per circa 110 milioni di euro. L’attaccante belga riceverà 12 milioni di euro come stipendio annuale e firmerà un contratto con il club londinese per le prossime cinque stagioni. Questo passo esclude completamente il trasferimento dell’Olanda al club londinese ora, o già il prossimo, nel 2022.

Eppure, lui non è arrabbiato con questa notizia, dato che sta aspettando di venire al Real la prossima estate. Il fatto che il Chelsea sia stato escluso dai contendenti per il norvegese rende automaticamente il Real Madrid l'unico favorito per firmare Erling la prossima estate, soprattutto visti i desideri del giocatore.