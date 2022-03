Le piattaforme di streaming video annunciano $ 230 miliardi di investimenti in contenuti per fidelizzare i clienti

Le piattaforme di streaming (Netflix, Disney+ o Amazon Prime) hanno in programma di investire 230 miliardi di dollari in contenuti video nel 2022, per beneficiare della crescita prevista per questi servizi nei prossimi anni, ma anche per mantenere i propri clienti e attirarne di nuovi, in un mercato sempre più competitivo, emerge da un’analisi svolta da strategy + business, pubblicazione del network globale PwC.

Doina BarsanFoto: PwC Romania

Il mercato dei servizi di streaming video è cresciuto notevolmente, con tassi che vanno dal 12,4% al 34,5% negli ultimi cinque anni, a 58,3 miliardi di euro nel 2021, e questa tendenza continuerà. Entro il 2025, si stima che raggiungerà 81,3 miliardi di dollari, secondo il rapporto PwC Global Entertainment & Media Outlook 2021-2025 (GEMO).

Streaming video in Romania

La distanza sociale e le restrizioni alla mobilità hanno accelerato il passaggio dei consumatori rumeni al consumo digitale, che si sta manifestando da diversi anni. Così, il mercato rumeno dei servizi di streaming ha registrato nel 2020 la crescita più alta sul mercato dei media e dell’intrattenimento, del 27,16%, a 29 milioni di euro, e le stime mostrano un anticipo di oltre il 22% nel 2021 e nel 2022, fino a un livello di 43 milioni euro.

