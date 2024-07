Le spiagge più famose di tutto il mondo: dove si trovano?

Leggi anche: [wp-rss-aggregator feeds="gossip-largomento-quotidiano"]

Le spiagge, simbolo da sempre di bellezza incontaminata, paradisi natural e relax sono sinonimo di vacanze estive.

Oggi vogliamo parlarti delle spiagge più belle e famose del mondo, scoprendo in quali luoghi si trovano e come raggiungerle.

Alcune spiagge, hanno guadagnato fama internazionale grazie alle loro peculiarità: alcune sono famose per la loro sabbia bianca e per le acque cristalline, altre per i paesaggi mozzafiato o i tramonti a picco sul mare.

Sono in realtà tantissime le spiagge al mondo che meriterebbero un loro spazio, come le selvagge spiagge di Creta, ma oggi vogliamo parlati delle più cliccate.

Come raccontato dal sito di Betway nella classifica delle spiagge migliori al mondo pubblicata sul loro blog, si sono scelte veri e propri paradisi per turisti che hanno tutti in comune una cosa: si tratta di luoghi molto popolari sui social ed estremamente instagrammabili per tutti gli amanti delle foto lungo mare.

Alcuni di questi luoghi sono facilmente raggiungibili dall’Italia in poche ore, altri, trovandosi oltreoceano, sono raggiungibili con voli intercontinentali.

Vediamo ora la toplist di quelle spiagge che sono rimaste nel cuore dei turisti o ancora, di piccoli paradisi molto in voga in questo momento.

Copacabana, Rio de Janeiro: la spiaggia più famosa e in voga degli Anni Ottanta

Copacabana, situata a Rio de Janeiro, è probabilmente una delle spiagge più famose del Sud America. Qui si vedono spesso anche eventi e concerti dal vivo.

Questa spiaggia urbana si estende per 4 chilometri e offre uno scenario vibrante con una combinazione di sole, sabbia bianca e un lungomare molto animato.

Famosa per il suo carnevale e la sua vita notturna, Copacabana è anche un luogo ideale per praticare sport da spiaggia come il calcio e il beach volley.

Copacabana è stata una delle spiagge più famose degli Anni Ottanta e Novanta, ma oggi non perde sicuramente il suo fascino. Si tratta infatti di un luogo ancora oggi molto “instagrammato” e preso d’assalto dai turisti, oltre che dai local.

La sua peculiarità è la sua estensione; si tratta infatti di una spiaggia molto importante con un panorama incredibile sulle colline di Rio de Janeiro.

Di notte questa spiaggia diventa ancora più suggestiva.

Laguna Beach, California: paradiso americano

Situata lungo la costa meridionale della California, Laguna Beach è una delle destinazioni balneari più affascinanti e pittoresche degli Stati Uniti.

Con le sue spiagge dorate, le sue acque cristalline e il tramonto sul mare, questa spiaggia prende il nome dall’omonima città costiera, che è considerata una meta imperdibile per gli amanti del mare e della natura.

Proprio la natura attrae sia i residenti, sia i turisti, perché qui è possibile svolgere attività all’aria aperta, come il trekking, esplorando i numerosi sentieri che attraversano le colline circostanti e che offrono una vista pazzesca sull’oceano.

Laguna Beach è una delle spiagge più postate sui social dagli Anni Novanta ad oggi.

Maya Bay – Thailandia. Una spiaggia “da film”

Resa famosa dal film “The Beach” con Leonardo DiCaprio, Maya Bay è una spiaggia situata sull’isola di Phi Phi Leh.

Circondata da scogliere calcaree e con acque incredibilmente limpide, questa baia offre uno scenario paradisiaco.

Questa spiaggia è divenuta talmente tanto famosa, che a causa del turismo massivo è stata chiusa temporaneamente dalle autorità tailandesi, per permetterne la rigenerazione ambientale. Purtroppo l’inquinamento portato dal turismo di massa, come la spazzatura e le montagne di plastica, hanno rovinato questo piccolo angolo di mondo, incontaminato fino pochi anni fa.

Maya Bay rimane una delle spiagge più iconiche della Thailandia.

Nungwi Beach – Zanzibar, Tanzania

Nungwi Beach, situata sulla punta settentrionale di Zanzibar, è famosa per le sue acque cristalline e la sabbia bianca.

Questa spiaggia è un paradiso per gli amanti dello snorkeling e delle immersioni, grazie alla barriera corallina vicina.

Nungwi è anche nota per i suoi tramonti spettacolari a picco sul mare e l’atmosfera rilassata, offrendo ai turisti un esempio di paradiso tropicale da sogno.