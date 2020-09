Le Spice Girls vogliono rigirare il video di ‘Wannabe’

Le Spice Girls hanno intenzione di celebrare il loro 25esimo anniversario girando nuovamente il video di ‘Wannabe’. Il gruppo musicale festeggerà il traguardo il prossimo anno e sebbene inizialmente si fosse pensato di tornare nuovamente in tour, la pandemia di Coronavirus le ha costrette a rivedere i propri piani e ora la loro attenzione è concentrata sulla clip del singolo di debutto.

Una fonte ha detto al tabloid ‘The Sun’: “Le Spice Girls speravano di tornare in tour nel 2021 per celebrare l’anniversario, ma ora non è più possibile a causa della pandemia. Si stanno tenendo costantemente in contatto e si stanno sforzando per tirare fuori nuove idee per realizzare qualcosa di speciale. Mel C ha suggerito di fare qualcosa che abbia a che fare con ‘Wannabe’… inclusa la possibilità di girare nuovamente il video per i social. Ci sono davvero tante possibilità e niente è off-limits. Vogliono dare ai loro fan qualcosa di speciale”.

loading...

L’insider ha però aggiunto anche che è davvero improbabile che Victoria Beckham, già assente durante il tour dello scorso anno, accetti di unirsi a Geri Halliwell, Mel B, Melanie C ed Emma Bunton per la grande occasione del prossimo anno.

Mel C recentemente ha raccontato come lei e le sue compagne di band abbiano realizzato quanto sia stato grande l’impatto avuto sul pubblico durante la loro carriera solamente lo scorso anno, quando hanno potuto vedere la risposta del pubblico al loro ritorno alle esibizioni live dopo una lunghissima assenza.

Commenti

commenti