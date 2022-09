Le squadre più forti di Nations League nei gironi A, B, C e D

Immaginiamo di applicare i meccanismi dei campionati di club come la Serie A, B, C e D, in una competizione Europea fra tutte le Nazioni, ecco che otteniamo la UEFA Nations League.

Infatti, il torneo è gestito proprio in questo modo, con categorie che partono dalla D, la più bassa, fino a salire alla A, la categoria più alta. Mentre le 4 squadre qualificate prime negli altrettanti gironi della League A vanno in semifinale, le ultime 4 retrocedono nella League B, qui le prime quattro dei gironi vengono promosse in League A, e così via fino alla League D, dove non ci sono retrocessioni ma solo promozioni.

Per avere una panoramica delle squadre favorite basta dare un’occhiata alle migliori quote bet della Uefa Nations League 2022 su Betfair e scoprire quali sono le Nazionali che secondo i bookmakers hanno più possibilità di vincere la competizione.

Le migliori Nazionali della Uefa Nations League A

La Danimarca domina il Gruppo 1 della Nations League A con 9 punti in un girone infernale con la Francia fuori dai giochi. Anche la Croazia a 7 punti potrebbe agguantare le semifinali: le prossime gare saranno determinanti.

Nel Gruppo 2 sono Spagna e Portogallo a contendersi la promozione alle semifinali, con gli Iberici favoriti dalle quote Nations League 2022 a 5 per la vittoria del torneo.

Il Gruppo 3 è un’incognita, le migliori Nazionali sono sicuramente Ungheria e Germania per i risultati ottenuti ma Italia e Inghilterra possono ancora tentare il tutto per tutto.

Nel Gruppo 4 della Nations League A c’è la Nazionale favorita in assoluto: l’Olanda, quotata a 4.5 per la vittoria del torneo. Anche il Belgio potrebbe raggiungere le semifinali e bissare l’impresa dello scorso anno.

Squadre al top di Nations League B

Nel Gruppo 1 di Nations League B c’è l’Ucraina a dominare il girone di misura, seguita dalla Scozia che tenterà fino all’ultimo la promozione.

Nel Gruppo 2 è lotta a 3 vista l’esclusione della Russia, Israele e Islanda sono pronte a lottare fino alla fine per la promozione in Nations League A. Nel Gruppo 3 è la Bosnia la squadra al top che comanda il girone, pronta a varcare le soglie della League A. Nel Gruppo 4 è la Norvegia la favorita, insidiata dalla Serbia che potrebbe strappare il biglietto per la League A.

Le Nazionali più forti della Uefa Nations League C

Nella League C la situazione sembra più delineata e le 4 capolista non avranno difficoltà a essere promosse in League B. La Grecia inarrestabile domina il Gruppo 2 , la Turchia nel Gruppo 1 è ormai qualificata e anche il Kazakistan sembra aver sconfitto la Slovacchia nel Gruppo 3. Solo nel Gruppo 4 i giochi sono ancora aperti fra Georgia e Macedonia del Nord.

Le squadre di Nations League D destinate alla promozione

La Lettonia sta dominando il Gruppo 1 della League D ed è ormai a un passo dalla promozione, nel Gruppo 2 sono Malta ed Estonia a contendersi la promozione, contro un San Marino ormai fuori dai giochi.