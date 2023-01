L’effetto marmo per un salotto elegante e moderno

Il soggiorno è un ambiente particolare: è infatti una sorta di biglietto da visita, oltre ad essere il posto in cui si trascorre più tempo, anche in compagnia degli ospiti. Per questo motivo per dare un senso di modernità ed allo stesso tempo di eleganza, una soluzione per il pavimento può essere quella del gres porcellanato effetto marmo, in vendita online o in negozio da rivenditori come Iperceramica.

Il materiale è infatti altamente versatile e funzionale, ma allo stesso tempo può dare lo stesso impatto visivo del marmo vero: da sempre considerato un materiale raffinato ed elegante, è anche molto delicato, motivo per cui il gres porcellanato offre una soluzione che invece più duratura. Non si perde nulla per quanto riguarda le caratteristiche estetiche, ma è più resistente e soprattutto di facile manutenzione.

Questi vantaggi rendono questa soluzione particolarmente adatta ad ambienti come il salotto, vista anche la facilità di pulizia ed il fatto che rispetto al marmo vero, è un materiale a più basso impatto ambientale.

La funzionalità al servizio dell’eleganza in salotto

Il marmo per antonomasia è il materiale che rappresenta l’eleganza ed il lusso, motivo per cui può essere una soluzione ideale per la zona living. Il salotto è lo spazio pubblico della casa, punto di ritrovo e rappresentanza, e di cui è necessario avere grande cura. Proprio qui di solito vengono inseriti elementi di arredo, particolari e finiture più originali.

Allo stesso tempo il marmo è un materiale dalle colorazioni neutre, motivo per cui dà molta libertà per quanto riguarda la scelta dei materiali e dei tessuti di divani e poltrone. In questo modo è anche più semplice cambiare gli elementi di arredo nel caso si decida di svecchiare l’ambiente, con gli abbinamenti che resteranno sempre versatili.

L’effetto marmo in salotto: continuità classico e moderno

Ma non è solo la sua natura neutra a livello cromatico a rendere l’effetto marmo una finitura di sicuro effetto, ma anche la sua straordinaria versatilità per gli stili. Questo materiale infatti affonda le proprie radici nell’antichità e nello stile classico, ma allo stesso tempo può essere declinato perfettamente per stili più moderni.

La possibilità di scegliere tra diversi formati e finiture a disposizione, a partire dall’effetto Calacatta con tonalità grigia, abbinabile con attenzione boiserie in legno e complementi d’arredo minimale: in questo modo è possibile creare un’atmosfera familiare ma allo stesso tempo contemporaneo. Questo colore è talmente versatile che può essere anche declinato per creare un ambiente scandinavo chic scegliendo arredi dai colori pastello; scegliendo invece arredi moderni, si può offrire un impatto estetico sofisticato e deciso.

Se però si desidera avere un’atmosfera di altri tempi, il marmo Calacatta resta la scelta giusta, grazie ad arredi d’epoca e finiture dal gusto retrò.

Oltre al normale Calacatta si può scegliere il Calacatta gold, caratterizzato da venature tra l’oro e l’arancione; per una maggiore intensità si può scegliere il Pulpis grey, un colore grigio e denso, che può creare abbinamenti interessanti con gli arredi. Per uno stile moderno ma allo stesso tempo rustico si può optare per la finitura Marfil, nei toni caldi del beige.

Il formato giusto e le giuste finiture

Il gres porcellanato effetto marmo offre molte alternative anche per quanto riguarda le dimensioni. Si parte dai grandi formati, che possono dare un senso di continuità ed un impatto maestoso se posati con fuga ridotta; in questo modo è possibile avere un effetto scenico notevole. Se invece si desidera un’atmosfera più familiare, magari per ambienti più raccolti, si può provare con con piastrelle dalle dimensioni ridotte ma allo stesso tempo dallo stile impeccabile.

Allo stesso tempo è importante scegliere al meglio lo stile della superficie che può essere matt (cioè opaca) oppure lucida. Il primo è l’ideale per un ambiente informale e grintoso, mentre il secondo è più elegante, grazie agli straordinari riflessi. Infine è consigliabile scegliere piastrelle rettificate così da avere una superficie più uniforme.