Leggi sui cani: dal patentino al guinzaglio

Dal patentino per i padroni al guinzaglio da usare, passando per gli obblighi di pulizia e custodia, ecco tutto quello che c’è da sapere sulle leggi sui cani. Il ministero della Salute detta le regole in materia di “tutela dell’incolumità pubblica dall’aggressione dei cani” per rafforzare il rischio di prevenzione di eventuali attacchi a quattro zampe. A spiegare l’ordinanza e la legge cani luoghi pubblici, ci pensa il sito d’informazione legale Studio Cataldi stilando un vademecum per padroni e dog sitter.

La legge del cane: obblighi e divieti

Naturalmente i nostri amici a quattro zampre dei vari “divieti cani” o dell’obbligo museruola cani non sanno nulla. Sono i padroni che devono conoscere le normative vigenti quando si apprestano a portare a spasso il proprio fedele amico. Per loro, presentiamo un breve elenco delle principali regole di cui tenere conto quando si passeggia col proprio cane al guinzaglio.

Proprietari, cosa sapere

“Si parte dal fatto che il proprietario di un cane non può essere né un infermo di mente né un minore. Per cui – spiega Studio Cataldi – è necessario che ad assumersi la responsabilità dell’animale sia il genitore o un soggetto adulto, registrandolo a proprio nome all’anagrafe canina. Il divieto di avere cani c’è anche per i delinquenti, per chi risulta sottoposto a misure di prevenzione personale o sicurezza; per chi abbia riportato condanne, anche non definitive, per delitti non colposi contro la persona o contro il patrimonio, con pene superiori a 2 anni di reclusione”.

Insomma, per avere un cane è necessario essere soggetti riconosciuti come responsabili.

Leggi sui cani: la figura del dog sitter

“Stessa responsabilità del proprietario – spiega ancora Marina Crisafi per Studio Cataldi – hanno coloro che se ne prendono cura, i cosiddetti dog sitter. Costoro rispondono sia civilmente che penalmente dei danni provocati dall’animale a persone, cose o ad altri animali . Nella scelta del dog sitter, l’ordinanza impone al proprietario di affidare il cane a persone in grado di gestirlo correttamente”.

E’ quindi indispenabile che la persona che porta i cani al guinzaglio per lavoro conosca le regole vigenti; per esempio rispetto all’obbligo museruola o cosa dice la legge sulla museruola per cani di piccola taglia.

Legge museruola cani: munirsi di ‘kit a quattro zampe’

“Proprietari o dog sitter che siano devono sempre avere dietro il “corredo” per il cane. Nel kit – continua Studio Cataldi – deve sempre esserci il guinzaglio, utilizzato a una misura non superiore a 1 metro e mezzo. Quelli allungabili possono essere usati soltanto se “bloccanti”, salvo che nelle aree dove il cane può essere lasciato libero. Inoltre, occorre portarsi dietro una museruola, morbida o rigida; va fatta indossare all’animale in caso di rischio per l’incolumità di persone o animali ovvero su richiesta delle autorità competenti”.

Quindi da notare che non si parla di museruola obbligatoria in quanto indossata dal cane. Per la sicurezza di persone e del cane guinzaglio e museruola devono sempre nella borsa del padrone quando decide di portare a spasso il cane.

Decoro urbano

Uno degli argomenti su cui più si discute nei ventri urbani: la sporcizia lasciata per le strade non tanto dai cani, quanto da proprietari maleducati.

“Altro obbligo stabilito dall’ordinanza a carico di proprietari e detentori di cani – avvertono dal sito di informazione legale – è quello inerente il decoro urbano. Coloro che accompagnano a spasso gli animali sono obbligati a raccogliere le loro feci, portandosi dietro sacchetti o altri strumenti idonei alla raccolta.

Leggi sui cani: il patentino

Per chi partecipa ai percorsi formativi organizzati da comuni e servizi veterinari delle Asl è previsto il rilascio di un ‘patentino’, ossia di un attestato di partecipazione. “Inoltre, se i veterinari rilevano che tra i propri pazienti ci sono cani che si sono resi protagonisti di episodi di morsi o di aggressioni possono imporre ai proprietari l’obbligo di svolgere il percorso di formazione. Laddove, invece, rilevino che alcuni assistiti debbano essere sottoposti ad una valutazione comportamentale hanno l’obbligo di segnalarlo all’Asl”, conclude Studio Cataldi.

Museruola cani

Ma quindi la museruola è obbligatoria? Sebbene si creda che sia sempre obbligatoria per cani di grande taglia, in realtà non è esattamente così. Dipende dalla situazione, e oviamente va fatta indossare se richiesto dalle autorità competenti. Ciome detto, il padrone deve sempre avere con sè la museruola per cani, proprio per essere pronto a usarla.

Ci sono poi delle eccezioni all’obbligo museruola ai cani, per esempio per gli animali che fungono da guida per i non vedenti, per i cani poliziotto o quelli da pastore.

Leggi sui cani, informazioni generali

Ancora prima di prendere un animale in famiglia, ci sono una serie di cose da sapere per non infrangere la legge prima di cominciare. Per esempio ci sono alcune specie di cani vietati in Italia, come il Bulldog americano, il Dogo argentino o il Pastore dell’Anaatolia.

Rispetto ai luoghi dove possono entrare i cani legge e normativa ne fanno un elenco preciso. Sì a locali pubblici, mezzi di trasporto e taxi, sempre con guinzaglio e museruola cane. Non si entra invece nei negozi di generi alimentari e nelle cucine di bar e ristoranti, nelle strutture ospedaliere e neppure a teatro o allo stadio.