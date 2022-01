Lele Adani, chi è? Fidanzata, patrimonio, Instagram, stipendio, moglie, Milan

Daniele Adani, detto Lele, è un ex calciatore di ruolo difensore. Oggi è un opinionista. É nato a Correggio, il 10 Luglio 1974. Fin da bambino ha preso subito dimestichezza con il pallone, giocando nella Sammartinese, la squadra del suo paese, San Martino in Rio. Successivamente viene ingaggiato nelle giovanili del Modena. Il suo esordio in Serie A avviene nella stagione 1994-95 con la maglia del Brescia. La sua prima apparizione nel massimo campionato si conclude, però, con la retrocessione della squadra lombarda. Dal quel brutto finale di stagione, però, Lele ne uscirà più rafforzato e, nelle successive quattro stagioni con il Brescia, diventerà il punto centrale della squadra. Quando poi il Brescia tornerà in Serie A, segnerà anche la sua prima rete in Serie A nella sfida contro l’Empoli in casa.

Nel 1999, quando ancora una volta la squadra bresciana sarà costretta alla retrocessione, lui passerà alla Fiorentina. Con i toscani vincerà la Coppa Italia nella stagione 2000-2001 e debutterà in Champions League. Con il fallimento della società, costretta a risalire la china ripartendo dal campionato amatoriale, Adani passerà all’Inter dove vi rimarrà fino al 2004. Una volta conclusa la sua esperienza in nerazzurro, ritornerà al Brescia e poi passerà prima all’Ascoli e poi all’Empoli. Deciderà di chiudere la sua carriere alla Sammartinese, squadra che lo aveva lanciato.

[wp_ad_camp_1]

Adani allenatore

Lele Adani non ha mai svolto il ruolo di allenatore effettivo. Dopo il ritiro è stato il vice dell’allenatore del Vicenza, Silvio Baldini, mentre rifiutò questo stesso ruolo nella Nazionale italiana di Roberto Mancini, continuando a fare l’opinionista a Sky. Dal 2012 ha svolto il ruolo di commentatore tecnico per le partite di Serie A e di Champions League. Negli ultimi anni è diventato anche ospite fisso della Bobo TV, ovvero il canale gestito da un altro grande ex calciatore Christian Vieri. Oltre a loro due, ospiti consueti sono anche Nicola Ventola e Antonio Cassano. Nel 2021 lascia l’emittente di Sky per alcune divergenze con la redazione e diventa ufficilamente la nuova voce del gioco Fifa2022, affiancando quella di Pierluigi Pardo.

La vita privata

Della vita privata di Lele si sa davvero poco. L’ex giocatore, infatti, ha scelto volontariamente di difendere la sua privacy. Della sua famiglia originaria si sa che il padre era un falegname e la padra lavorava in tipografia. É noto, invece, suo fratello Simone, ance lui ex giocatore e ora dirigente di calcio. Non si sa nulla nemmeno sulla sua vita sentimentale, anche se in una recente intervista, ha dichiarato di aver trascurato qualcuno a causa del calcio.

Il patrimonio

All’oscuro di tuttto anche il suo patrimonio, Facendo una stima della sua carriera da giocatore e quella di opinionista di Sky, con un ottimo contratto fornito, la cifra si aggirerebbe attorno ai 600 mila euro netti. Ecco, forse, spiegato il motivo del rifiuto di vice-allenatore accanto a Roberto Mancini nella nazionale maggiore di calcio.

Egli come telecronista ed opinionista è molto apprezzato in TV, anche se c’è qualcuno che storce il naso durante i suoi interventi nel corso delle partite.