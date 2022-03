L’esercito russo si sta concentrando su Kiev e sull’Ucraina orientale / L’avanzata russa è rallentata o no?

L’esercito russo si è concentrato venerdì su Kiev e sull’Ucraina orientale, dove ha esteso la sua offensiva alla grande città di Dnipro, con l’Occidente che ha imposto pesanti sanzioni commerciali alla Russia in risposta, secondo l’AFP.

Donna incinta salvata dopo l’attacco russo all’ospedale di maternità di MariupolFoto: EyePress tramite AFP / AFP / Profimedia

La capitale dell’Ucraina, insieme al Mar d’Azov Mariupol, Krivoy Rig, Kremenchug, Nikopol e Zaporozhye sono le principali aree in cui sono ancora concentrati gli sforzi russi, ha affermato l’esercito ucraino in una nota.

“Incapace di raggiungere il successo, il nemico continua i suoi attacchi con razzi e bombe contro le città dell’Ucraina centrale, Dnipro, Lutsk e Ivano-Frankivsk”, ha detto.

In risposta all’invasione in corso della Russia il 24 febbraio, il presidente degli Stati Uniti Joe Biden ha annunciato che gli Stati Uniti ei loro alleati avevano deciso di escludere la Russia dal normale regime che governa il commercio mondiale, aprendo la strada all’attuazione di misure punitive.

Il suo omologo francese Emmanuel Macron ha avvertito dopo un vertice dell’UE a Versailles, vicino a Parigi, che gli europei erano pronti a prendere “sanzioni massicce” contro il Paese.

La guerra ha già spinto oltre 2,5 milioni di persone a cercare rifugio all’estero, principalmente in Polonia, e circa due milioni sono state sfollate nella stessa Ucraina, secondo l’Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i Rifugiati (UNHCR).

1.500 morti durante l’assedio di Mariupol

Protetta fino ad ora dall’avanzata delle truppe russe, il Dnipro, città industriale di un milione di abitanti sul Dnepr, il fiume che segna la separazione tra l’est parzialmente filorusso dell’Ucraina e il resto del suo territorio, è stato il bersaglio di raid che hanno ucciso almeno una persona, hanno detto le autorità locali.

“Ci sono stati tre attacchi aerei sulla città, su un asilo nido, un condominio e una fabbrica di scarpe (…) dove è scoppiato un incendio”, hanno detto i servizi di emergenza ucraini.

Insieme a Kharkiv (nordest) e Mariupol (sudest), che persero 1.582 persone durante il suo assedio, il Dnipro si ritrovò sbalordito in un ambiente di edifici carbonizzati o fatti saltare in aria.

I vigili del fuoco potrebbero essere visti nelle riprese video che spengono le fiamme nelle rovine fumanti. Alcuni edifici non erano altro che pile di travi e strutture metalliche contorte.

Dopo che mercoledì un ospedale pediatrico a Mariupol, sul Mar d’Azov, un’unità per persone con disabilità vicino a Kharkiv, nel nord-est, è stata colpita da un attacco aereo, ma non ha causato vittime.

Secondo il capo dell’amministrazione regionale, Oleh Sinegobov, 330 persone – di cui 10 in sedia a rotelle e 50 a mobilità ridotta – erano sul posto al momento dell’attacco.

Kiev, “simbolo di resistenza”

Un rapporto ufficiale riporta anche che quattro soldati ucraini sono stati uccisi e sei feriti nel bombardamento dell’aeroporto militare di Lutsk, nel nord-ovest dell’Ucraina. Nel mirino anche quello di Ivano-Frankivsk, nell’estremo ovest.

Queste basi sono state “disattivate”, ha affermato il ministero della Difesa russo.

Incursioni aeree notturne hanno avuto luogo anche nelle città di Chernihiv (nord), Sumi (nordest) e Kharkiv, distruggendo condomini.

E la situazione umanitaria continua a peggiorare nei luoghi assediati o minacciati dall’offensiva russa.

Corpi abbandonati in strada, un’enorme fossa comune, civili che cercano di sfuggire alla pioggia di bombe: rarissime notizie provenienti dal porto di Mariupol, con il quale le comunicazioni sono quasi interrotte, testimoniano la disperazione della sua popolazione.

Si sveglia senza acqua, senza gas, senza elettricità, senza comunicazioni, e negli ultimi giorni si sono viste persone che lottano per il cibo.

All’obitorio di Mikolaiv, una città sulla costa del Mar Nero che da giorni è sotto il fuoco russo, i corpi sono ammucchiati a terra e nel cortile dello stabilimento, dove la neve cade incessantemente, ha osservato l’Afp.

“Abbiamo spinto il nemico fuori dalla nostra città”, ha detto il governatore regionale Vitali Kim.

Anche i russi continuano la loro manovra per accerchiare Kiev. Una volta nei suoi sobborghi, cercano di rimuovere la resistenza da diverse località nell’ovest e nel nord della capitale per “bloccarla”, ha affermato lo stato maggiore ucraino.

“Kiev è un simbolo di resistenza” che si prepara a una “difesa implacabile”, ha proclamato in un video Mihailo Podoliak, consigliere del presidente ucraino Volodymyr Zelensky.

Quasi 20.000 persone sono già state evacuate mercoledì e giovedì dalla capitale e dai suoi dintorni, circa 100.000 in totale in due giorni da tutte le aree colpite dai combattimenti in Ucraina.

L’esercito russo ha rallentato la sua avanzata?

“Il nemico non ha avuto un successo significativo nelle ultime 24 ore, è stato fermato in quasi tutte le direzioni dai nostri missili, attacchi aerei e di terra”, ha affermato Oleksii Arestovich, un altro consigliere di Zelenski.

Un rallentamento nell’avanzata delle truppe russe è stato notato anche da fonti militari occidentali, mentre il presidente Vladimir Putin ha dato il via libera all’invio di combattenti “volontari”, soprattutto dalla Siria.

“E’ una guerra con un nemico molto ostinato (…) che ha deciso di assoldare mercenari contro i nostri cittadini. Assassini in Siria, in un paese dove tutto è stato distrutto dagli occupanti, come ci dicono ci provoca”. , ha reagito il capo di stato ucraino.

Putin ha anche chiesto al suo ministro della Difesa, Sergei Shoigu, di inviare truppe al confine occidentale della Russia in risposta agli sforzi della NATO nell’Europa orientale.

Tuttavia, ha sottolineato che ci sono stati “progressi” durante i colloqui russo-ucraini – la cui ultima sessione fallita si è svolta giovedì in Turchia – per la prima volta a livello di ministri degli Esteri.

La Russia, nel frattempo, farà causa a Meta per aver “preteso” l’uccisione di russi dopo che la società madre su Facebook e Instagram ha indebolito le regole sui post violenti contro militari e leader russi. Anche l’accesso a Instagram è stato limitato lì.

Tuttavia, gli ucraini sembrano mantenere il morale. Fin dai primi giorni sono arrivate molte giovani donne, che volevano mettere le mani su una pistola per poter andare a combattere “, ha detto Irina Sergeieva, riservista del 2017 a Kiev.