Intestino pigro: significato e rimedi

La sofferenza di avere un intestino pigro è una patologia in aumento nelle persone. Per questo molti sono alla ricerca di rimedi per regolarizzare intestino e digestione.

Con intestino pigro si intende il rallentamento del processo biologico chiamato transito intestinale; in breve, il cibo ci mette più tempo di quanto dovrebbe a passare a causa di un transito intestinale lento. Questo dà origine a un connubbio molto fastidioso: intestino pigro e pancia gonfia.

Per risolvere, è necessario trovare il modo di stimolare peristalsi intestinale in modo che il tempo transito intestinale sia ridotto.

Quindi: intestino pigro cosa fare? Per prima cosa, ecco cosa non fare: sottovalutare la questione. Può sembrare un probema di poco conto, soprattutto se ogni tanto si risolve e sembra che tutto sia passato. Ma un intestino pigro, se non curato, rischia di peggiorare. Nei casi più gravi, ci si può trovare ad dover affrontare una atonia intestinale, ovvero la totale mancanza di contrazione del tratto enterico.

E’ una condizione rara, ma meglio evitare il rischio. Curate alimentazione, assunzione di acqua e attività fisicia, e tutto sarà più semplice.

Intestino pigro sintomi

In generale viene usata questa terminologia quando le evacuazioni avvengono ogni tre o quattro giorni; durante questo periodo la persona si sente dentro di sé un senso di pienezza e pesantezza fastidiosa per l’irregolarità intestinale.

Una parte importante in questo processo è la stipsi che può presentarsi come dolore cronico che può avere la durata non solo per mesi ma anche per anni. Per riuscire a tornare ad evacuare con regolarità si consiglia di cambiare le proprie abitudini, sciogliendo lo stress ed uscendo dalla routine. Il corpo reagisce bene alle novità, come se fosse una “vacanza” dalla quotidianità.

Intestino pigro rimedi naturali

I rimedi per l’intestino pigro sono vari e molti sono naturali, permettendo di risolvere il problema senza dover necessariamente assumere farmaci.

L’importanza dell’alimentazione

Per prima cosa è utile ricordare che tra i rimedi per l’intestino pigro cosa mangiare è una di quelle attenzioni da mettere in atto quanto prima. E’ necessario assumere una buona quantità di alimenti ricchi di fibre, tra cui ad esempio pane e pasta integrali, crusca, verdure come fagioli e cavolini di bruxelles, asparagi. Dall’altro lato, bisogna limitare l’assunzione di latticini e l’assunzione di zucchero raffinato, pane bianco, salumi e bevande con tasso alcolico a vantaggio di un intestino regolare.

L’assunzione di una adeguata quantità di acqua deve essere sempre garantita, perché i liquidi contribuiscono al regolare transito intestinale.

Qualora l’alimentazione non bastasse, si potrebbe assumere dell’aloe vera, che con il suo contenuto di fibre e la sua funzione disinfettante e depurativa svolge un ottimo effetto lassativo. Altri aiuti li possiamo trovare negli infusi di Senna, Rabarbaro, Psillio, Frangula, finocchio e malva.

Intestino pigro rimedi in farmacia

Se il disturbo persiste da tempo e c’è bisogno di un rimedio d’urto, è possibile chiedere un farmacia un prodotto apposito. Probabilmente vi verrà dato un lassativo, che aiuti a mobilitare la funzione intestinale nell’immediato. Poi però è necessario mettere in atto altri accorgimenti, e intraprendere uno stile di vita che riporti il tutto alla normalità. Per stare bene, sapere come regolare l’intestino è fondamentale.