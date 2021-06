Lirica: Concorso internazionale di musica sacra 2021

Dopo la pausa creata dalla diffusione del virus Covid-19, il mondo del teatro si prepara a ripartire più energico di prima. Soprattutto teatro e musica si sono prefissati lo scopo di puntare il tutto per tutto sui giovani e sui nuovi talenti. Proprio per questo è stato creato il Concorso Internazionale di Musica Sacra 2021 il cui scopo è quello di donare al mondo dell’arte una nuova voce per la lirica.

La gestione del concorso

La gestione per questa edizione 2021 sarà nettamente differente rispetto al passato. Tuttavia, molte cose restano uguali. L’evento si terrà a Roma e il suo scopo sarà quello di valutare e lanciare nuovi cantanti solisti di musica sacra e lirica. Quest’anno ci sarà una collaborazione molto importante con il progetto europeo Let’s Sing Oratorio Music!

Il festival è arrivato alla sua XVI edizione e, andando a spulciare gli esiti delle edizioni precedenti, notiamo una marea di nomi appartenenti a cantanti che ora padroneggiano i palchi di tutta Europa. Infatti, da questo piccolo concorso è nata la carriera di ben 180 sconosciuti.

L’evento, come dicevamo poc’anzi, si terrà in maniera differente e, cioè in maniera mista. Si punta alla diffusione in forma telematica per evitare assembramenti e garantire giornate artistiche in totale sicurezza e rispettando le indicazioni ministeriali. Per partecipare dovete inviare un vostro file video entro il 30 giugno 2021. Semifinale e Finale si terranno a Roma in presenza e l’evento si concluderà nei giorni tra il 15 e il 18 settembre 2021 con un Concerto di Gala.

Gestione e premiazione

Alla fine saranno enunciati i vincitori, i quali avranno diritto a diversi benefici. Uno tra i tanti è una borsa di studio dal valore di 10.000 euro. Le borse di studio sono offerte dai partner aderenti al progetto europeo Let’s Sing Oratorio Music! Ci saranno ben otto vincitori che, oltre al premio in denaro, potranno beneficiare di altre agevolazioni. Parliamo di Coppe e diplomi uniti a workshop gratuiti e al rimborso di eventuali viaggi o soggiorni per svolgere attività artistiche inerenti al mondo della lirica. Inoltre, i vincitori saranno inseriti nel cartellone lirico della stagione 2022 in diverse nazioni: Grecia, Italia, Repubblica Ceca e Romania.

La semi e la finale

La semifinale si terrà a Roma, presso Piazza del Popolo nella chiesa di Santa Maria dei Miracoli. La finale, invece, avrà luogo in una sede differente. Si tratterà di una serie di serate di gala con concerto che si terranno presso la Basilica di SS. Apostoli sempre nella capitale. La finale sarà trasmessa su Tele Pace su Radio Vaticana. Il conduttore sarà l’attore Vincenzo Bocciarelli.

La partecipazione del progetto europeo Let’s Sing Oratorio, mira anche ad incrementare lo studio e la diffusione della musica da oratorio, unita al mondo della lirica. I vincitori parteciperanno anche alla loro stagione teatrale che si vedrà diffusa in ben quattro nazioni differenti appartenenti alla comunità europea. Cosa state aspettando? Se avete una voce fuori dal comune correte ad iscrivervi!