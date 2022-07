Ci ha lasciati oggi all’età di 98 anni, la famosa fotografa Lisetta Carmi: difficile non sapere chi lei fosse, visto la fama internazionale e un bagaglio di successi incredibili.

È morta questa notte nella sua casa a Cisternino, in Puglia.

Fino ad oggi Lisetta si sedeva sulla sedia del suo studio e guardava fuori dalla finestra Cisternino, la cittadina pugliese adottiva che l’ha accolta decenni fa, ma che l’ha anche giudicata e considerata un po’ “diversa”.

Circondata dalle sue fotografie e dai suoi libri, ti guardava con occhi penetranti e verdi, gelidi ma accoglienti allo stesso tempo. Occhi che guardano oltre l’ovvio e vanno in profondità, quando fissano sia la vita stessa che la vita catturata dalla fotografia.

Soprattutto, Lisetta Carmi è famosa si come una fotografa, ma ricordiamoci che il suo lavoro è stato comparato a quello di Henri Cartier Bresson.

Una volta scoperto il corpus unico di opere di Lisetta, le immagini di La Gitana, La Novia e La Morena, i travestiti di Via del Campo a Genova negli anni 1960-70, ma anche quelle dei lavoratori portuali della sua città natale, di un neonato che esce dal grembo di sua madre o del poeta americano Ezra Pound… queste rimangono impresse su di te per tutta la vita.

Lisetta Carmi è morta: addio all’artista di fama mondiale

E’ deceduta nella notte tra il 4 e i 5 luglio 2022, a 98 anni, la famosa fotografa Lisetta Carmi.

Era di origine ligure, nata a Genova il 15 febbraio del 1924, in una famiglia ebraica benestante: infatti durante la seconda guerra mondiale, sotto il regime fascista, la famiglia Carmi è costretta a fuggire in Svizzera per allontanarsi dalle persecuzioni razziali.

Alla fine, dopo il 1945, riesce a tornare nella Genova e nel 1946 consegue una laurea in pianoforte presso il conservatorio di Milano.

Comincia a dedicarsi però alla sua passione, ovvero la fotografia: sono gli anni ’60.

Dopo una prima esperienza al teatro Duse, si dedica ai reportage come forma di denuncia sociale: ricordiamo quelli sull’Italsider del 1962 e sulle condizioni estreme dei lavoratori nei porti genovesi nel 1964.

Non possiamo non menzionare, tra i suoi scatti più riconosciuti e noti, quello al poeta Ezra Pound ’66, per il quale vince il premio fotografico Niépce.

Ha lavorato con la sua macchina fotografica per molti artisti e intellettuali, come Lucio Fontana, Lele Luzzati, Leonardo Sciascia ed Edoardo Sanguineti.

È anche nota per i suoi reportage\denuncia in Afghanistan, Pakistan, Israele, Palestina e America Latina.

Nel 1972 pubblica Travestiti, per l’editore Essedi: sono una raccolta di foto sulla transessualità, scatti clamorosi ma che entraranno a far parte della storia della fotografia italiana.

Nel 1976 va in Oriente e qui avviene l’incontro che le ha cambiato la vita con il maestro indiano Babaji.

Così nel 1979 ha fondato l’ashram Bhole Baba a Cisternino, in Puglia, seguendo gli insegnamenti del maestro conosciuto. Inoltre, mai stanca si mette a studiare la riproduzione della calligrafia cinese.

La salma di Lisetta Carmi si trova per i prossimi due giorni, nella sala d’addio di via San Quirico a Cisternino, e rimarrà lì per un un ultimo saluto.