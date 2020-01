Lissone, controsoffitto della palestra crolla durante una festa di bambini: c’è qualche ferito

Una tragedia quasi sfiorata. Momenti di panico nella serata di domenica scorsa in una palestra situata a Lissone – Brianza e Monza – dove è crollate una piccola parte di un controsoffitto di una palestra in cui si stava svolgendo una semplice festa per bambini.

I calcinacci hanno colpito a un braccio uno dei bimbi che ha avuto necessità di cure in ospedale ma per fortuna le sue condizioni non sono gravi. La struttura al momento dell’episodio è stata fatta evacuare in modo da verificarne attentamente l’agibilità.

