LIVE Guerra in Ucraina, giorno 20: i russi continuano a bombardare / Zelenski estende la legge marziale / La guerra durerà fino a maggio (ufficiale ucraino)

Martedì, 20° giorno di guerra, le tensioni non sembrano allentarsi. Gli Stati Uniti hanno affermato che la Russia ha richiesto alla Cina equipaggiamento militare, inclusi missili, droni e veicoli corazzati, e che la Cina ha “risposto positivamente” alla richiesta, riporta il Financial Times. La Cina nega questa versione. Gli Stati Uniti hanno riferito a Pechino durante una sessione di discussione “intensa” a Roma lunedì che si è trattato di un “errore storico”.

giorno20Foto: Immagini Profimedia

L’informazione più importante di domenica sulla guerra in Ucraina è LIVETEXT su HotNews.ro:

La guerra in Ucraina sarebbe finita entro maggio, poiché la Russia avrebbe esaurito le risorse per continuare l’invasione, secondo quanto riferito da Reuters e The Guardian, Oleksiy Arestovich, un consigliere del capo di stato maggiore del presidente ucraino.

Il nostro convoglio di camion con 100 tonnellate di aiuti umanitari così necessari per Mariupol è ancora trattenuto a Berdiansk. Per il terzo giorno. Tuttavia, continueremo a cercare di fornire cibo, acqua e medicine alla gente di Mariupol. ha detto il presidente dell’Ucraina in un messaggio rivolto agli abitanti.

Secondo quanto riferito, la Russia ha chiesto assistenza militare e finanziaria alla Cina durante il conflitto in Ucraina. Tra l’assistenza richiesta dalla Russia c’erano kit alimentari militari non deperibili preconfezionati, secondo la CNN.

Trump dice che Putin è “acceso” avvertendo che l’invasione potrebbe provocare una terza guerra mondiale

La Russia si prepara al default / Si può ripetere lo scenario del 1998?

Prigioniero russo, messaggio alla madre: Potrebbero uccidermi, ma mi proteggono / La Russia ha commesso crimini

Gli Stati Uniti sono “profondamente preoccupati”. Posizione della Cina di “allineamento con la Russia” sulla guerra in Ucrainaun alto funzionario della Casa Bianca ha detto lunedì dopo un incontro ad alto livello a Roma che non ha fatto nulla per ridurre le tensioni, secondo l’Afp.

Zelensky espande la legge marziale in Ucraina per altri 30 giorni

La NASA lo ha ribadito lunedì continua la collaborazione tra Stati Uniti e Russia sulla Stazione Spaziale Internazionale Normalmente, nonostante le estreme tensioni legate alla guerra in Ucraina, sottolineando che un astronauta americano tornerà sulla Terra secondo il piano a fine mese a bordo di una nave russa, secondo l’Afp.

Alimentazione alla centrale di Cerbobil, restauratodopo un nuovo danno alla rete elettrica – l’Agenzia Internazionale per l’Energia Atomica

VIDEO Chi è Marina Ovsiannikova, la giornalista che ha protestato a Pervii Kanal contro la guerra

La Ong, che difende i diritti dei manifestanti di OVD-Info, dice che si tratta di Marina Ovsiannikova, una dipendente di Tust, e ha riferito di essere stata arrestata e portata alla stazione di polizia.

Lo dice la Russia L’Occidente sta cercando di spingere per impostazione predefinitama pagherà il suo debito estero

I funzionari della Casa Bianca sono in trattative Presidente Joe Biden per recarsi presto in Europa, nel mezzo della continua invasione russa dell’Ucraina

La Slovacchia ha deciso lunedì di espellere tre diplomatici russi, “Per il loro lavoro in violazione della Convenzione di Vienna sulle relazioni diplomatiche”, ha affermato il ministero degli Esteri in una nota.

VIDEO Protesta dal vivo a Pervii Kanal, una delle più importanti televisioni russe: “Stop alla guerra! Qui ti mento”

Segui @HotNews_ro