LIVE Guerra ucraina, giorno 15 Dozzine di marchi globali rinunciano agli affari russi / Continuano i bombardamenti nella regione di Sumi / Giovedì Kuleba e Lavrov negozieranno ad Antalya

Il 15° giorno dell’invasione russa dell’Ucraina, le truppe russe non sono riuscite a imporsi. Lasciati senza casa, senza cibo e senza elettricità, gli ucraini cucinano all’aperto, ma rimangono in Ucraina per difendere il loro paese. I grandi produttori internazionali hanno interrotto i legami con la Russia, causando la chiusura della produzione in diversi stabilimenti a causa della carenza di componenti. Entrambi i campi ammettono perdite umane significative, ma le cifre sono difficili da verificare. I ministri degli esteri russo e ucraino inizieranno i colloqui ad Antalya giovedì.

giorno 15Foto: Immagini Profimedia

Gli eventi più importanti di giovedì in Ucraina sono LIVETEXT su HotNews.ro:

Il gigante minerario Rio Tinto sta tagliando i legami con la Russia. Un portavoce della compagnia anglo-australiana ha detto a Reuters che era “in procinto di cessare tutte le relazioni commerciali con la Russia”.

La stima ufficiale degli Stati Uniti del numero di russi uccisi nelle prime due settimane di guerra è di circa 5.000-6.000, secondo CBS News. Il numero dei feriti sarebbe compreso tra 15.000 e 18.000.

Aerei da guerra russi hanno bombardato la città di Okhtyrka nella regione nord-orientale di Sumi, secondo quanto riferito dalla BBC un funzionario locale. Il capo dell’amministrazione statale regionale, Dmytro Zhyvytsky, afferma che le aree residenziali e un gasdotto sono stati colpiti giovedì dopo la mezzanotte.

Putin scommette che l’Occidente è troppo decadente in modo che possa difendere i suoi principi – The Guardian

SU chiede il divieto dei “passaporti d’oro” e regole per i “visti d’oro”. L’obiettivo è limitare l’accesso ai “passaporti d’oro” per i ricchi cittadini russi che hanno legami con il governo.

Aiuti finanziari per l’Ucraina: FMI, 1,4 miliardi di dollari in aiuti d’urgenza / Gli Stati Uniti vogliono fornire 14 miliardi di dollari.

I rappresentanti eletti della Camera dei rappresentanti degli Stati Uniti voteranno mercoledì sera un ingente aiuto di quasi 14 miliardi di dollari per la crisi in Ucraina, che comprende una componente economica e umanitaria, ma anche armi e munizioni.

Ospedale pediatrico bombardato in Ucraina: Volodimir Zelenski denuncia il “crimine di guerra”.

Al via un nuovo attacco aereo la città di Zitomir: Una centrale termica e un edificio civile sarebbero stati colpiti.

VIDEO Come gli ucraini disinnescano a bomba inesplosa.