LiveTEXT Simona Halep – Cori Gauff, al terzo round a Indian Wells / Halep, break nel primo set

Simona Halep e Cori Gauff duellano lunedì nel terzo round del torneo di categoria “WTA 1000” a Indian Wells. La partita sul campo centrale viene trasmessa in formato LiveTEXT su HotNews.ro.

La partita può essere vista in diretta su DigiSport 2.

Simona Halep – Cori Gauff 3-2, LiveTEXT nel terzo round da Indian Wells

3-2 I doppi standard si stanno moltiplicando nel diritto americano. Simona mette pressione al ritorno (in vantaggio per 30-15). Il terzo doppio. Gauff è più aggressiva, arriva a rete e Simona non ce la fa. Servizio americano ben posizionato (40-40). Un rasoterra di Simona mette in grande difficoltà Cori, altro break ball. Reverendo in ottimo cross della sportiva 18enne (oggi era il suo compleanno). Simona alterna bene i tiri, accompagna l’avversaria per tutto il campo e chiude il punto. Altro break ball parato dall’americano. Il rovescio di Cori, sempre acclamato dal pubblico. Ritorno alla rete di Simona.

3-1 Cori trova l’angolo con il bavero. Ma non è così preciso sul colpo successivo. Gauff alterna esecuzioni molto buone a quelle completamente fallite. Cori colpisce il palo (30-30). Coco copre bene l’area di rete (è un’ottima doppiatrice) e ottiene un rebreak. Ma gli manca da una posizione favorevole. Gauff lampeggia per primo in un rally esteso. Simona conferma il suo vantaggio.

2-1 Simona si muove molto bene e fa un veloce ritorno sul 30-0. Il doppio errore di Gauff. Un altro rasoterra di Cori – 0-0 per Halep.

1-1 Gauff colpisce il fondo della rete. Il primo punto di Simona arriva dopo un errore dell’americana. Buon servizio mediano di Simona. L’americano colpisce il palo e la palla si ferma in rete. Simona fa il suo lavoro.

0-1 Coco Gauff serve per primo. Primo colpo troppo lungo di Simona. La nostra sportiva torna in rete. Condizioni difficili a Indian Wells, il vento è abbastanza forte. Primo scambio più lungo, Simona si arrende per prima. Gauff regge bene di nuovo in un rally e vince la prima partita a 0.

La partita sarà arbitrata da Katarzyna Radwan-Cho.

I due giocatori si stanno scaldando.

Il match tra Matteo Berrettini e Holger Rune è terminato, punteggio 6-3, 4-6, 6-4 per l’italiano. Simona Hălep è stata la sostituzione.

Sapere:

Partecipando al terzo round, Simona si è assicurata un premio di $ 54.400 e 65 punti nella classifica WTA.

La vincitrice del match tra Simona Halep e Cori Gauff incontrerà Sorana Cîrstea nell’ottavo round della competizione.

Nell’ultima edizione, Halep si è fermata al terzo round (è stata sconfitta da Aliaksandra Sasnovich). Il rumeno ha vinto il torneo nel deserto della California nel 2015.

Il percorso virtuale di Simona Halep

Round I – Ciao

Round II – 6-2, 4-6, 6-2 contro Ekaterina Alexandrova

Round III – Cori Gauff

Optimi – Sorana Cirstea

Sferturi – Petra Martic / Liudmila Samsonova

Semifinali – Iga Swiatek / Angelique Kerber / Madison Keys

Finale – Paula Badosa / Anett Kontaveit / Maria Sakkari.

Indian Wells fa parte della categoria WTA 1000, si svolge dal 9 al 20 marzo su hard e ha un montepremi totale di $ 8.369.455. La campionessa del titolo è Paula Badosa.