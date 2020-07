Lo sport più praticato dagli italiani, la pesca

By

Sempre più persone si avvicinano al mondo della pesca

La pesca è uno sport che in Italia coinvolge milioni e milioni di persone di ogni età e sesso; non solo adulti e anziani, ma anche i giovani lottano con la canna da pesca per riuscire a catturare quella grossa preda tanto ambita.

Dieci anni fa il mondo della pesca italiana era molto diverso da quello che conosciamo oggi.

loading...

Gli adulti si accontentavano di pescare con utensili che possiamo dire primitivi e decisamente obsoleti, mentre i più giovani la vedevano come un’usanza noiosa e monotona dalla quale stare alla larga.

Per riuscire a fare grosse catture era necessario avere molta esperienza alle spalle, non dimentichiamoci che i pescatori di una volta non erano dotati di tutte le attrezzature che noi oggi possiamo utilizzare tranquillamente.

Dovevano trovare il modo di arrangiarsi e adattare un’unica canna a tutte le situazioni di pesca, andando oltre i problemi e gli impedimenti.

Come però vi dicevamo, questi sono ormai tempi passati di cui oggi abbiamo solo un vago ricordo.

Il negozio di pesca online odierno, ci permette di acquistare con pochi click tutto il materiale di cui abbiamo bisogno, ricevendolo direttamente a casa nostra.

Abbiamo mulinelli e canne diverse per ogni luogo di pesca, che aumentano l’efficacia della nostra abilità incrementando le possibilità di prendere una preda da record.

Come scegliere la propria attrezzatura da pesca

Ora che abbiamo capito che ogni tipo di pesca deve avere un’attrezzatura specifica, è nostro dovere darvi anche dei consigli per aiutarvi a sceglierla nel migliore dei modi, sfruttando i prodotti all’avanguardia che l’evoluzione della tecnologia ci ha offerto.

Innanzitutto partiamo dalla canna, che deve avere misure precise, da valutare in base alla statura del pescatore e al luogo di pesca.

Per chi è alle prime prese con questo nuovo mondo, si consiglia una canna all’incirca di 2 metri, molto facile da gestire e maneggiare.

Ovviamente è possibile anche aumentare le dimensioni arrivando a 4-5 metri, sopratutto per la pesca marina.

Vi consigliamo anche di adottare un mulinello elettrico, sarebbe davvero un peccato lasciarsi sfuggire la possibilità di essere aiutati nel movimento di cattura.

Il mulinello elettrico aumenta la velocità di tiraggio della lenza, facilitando notevolmente l’estrazione della preda dall’acqua.

Successivamente dobbiamo parlare di treppiedi e picchetti, piccoli accessori di cui i pescatori non possono mai fare a meno. Tenere la canna con le proprie mani è sicuramente molto più coinvolgente, tuttavia dopo alcune ore avrete bisogno di una pausa, e avere un punto sicuro dove fissare la propria canna sarà sicuramente molto utile.

Concludiamo infine con le esche, di cui ne esistono tantissime tipologie. Tra esche vive e naturali, e rappresentazioni finte ma molto realistiche, sta a voi trovare il tipo più efficacie per la vostra battuta di pesca!

Il vasto mondo della pesca, tra passione e competizione

Fino ad ora abbiamo analizzato parte dell’attrezzatura moderna di pesca, tuttavia questo vasto mondo propone ai propri appassionati anche competizioni e gare sportive.

Avete capito bene, esistono vere e proprie olimpiadi della pesca in cui si sfidano solo i migliori pescatori del paese.

Senza dubbio un’ottima possibilità per mostrare al pubblico le proprie abilità, e per imparare i segreti dell’avversario, che in certe situazioni possono rivelarsi molto preziosi.

Generalmente ogni città ha un lago di pesca sportiva dove mensilmente si svolgono le gare, e partecipare non costa nulla.

Se anche voi volete mettere in gioco la vostra esperienza in questo sport, potete informarvi presso la sede del comune di residenza, e scoprire come procedere all’iscrizione!

Commenti

commenti