L’olio di palma fa male ai bambini? Qual è la verità

Dell’olio di palma, in questi anni, si è sentito parlare veramente tanto, e nei modi più disparati. C’è chi dice che l’olio di palma fa male alla salute, addirittura che rovina l’apparato cardio-circolatorio; e chi invece sostiene un binomio positivo olio di palma e salute . C’è chi dice che danneggia l’ambiente, e chi invece definisce l’olio di palma sostenibile. In poche parole, tutto ed il contrario di tutto.

Ma qual è la verità? Questo prodotto è un grasso vegetale di palma, ma dotato di una composizione peculiare, che lo rende simile al burro (è formato prevalentemente da grassi saturi). Viene utilizzzato principlamente per le preparazioni industriali. infatti leggendo le etichette si scoprono tantissimi alimenti prodotti con olio di palma.

Vediamo di scoprire qualcosa di più su questo grasso di palma.

L’olio di palma nocivo o no?

La diffusione esponenziale di questo prodotto è dovuta innanzitutto al suo costo, molto inferiore rispetto a quello di altri grassi, ed al fatto che sia del tutto insapore e facilmente conservabile. Ma la domanda è: l’olio di palma fa male o si tratta solamente di speculazioni? Stiaamo parlando di un prodotto a base di grassi saturi, e quindi deve essere assunto con una certa oculatezza.

Inoltre bisgona die che l’EFSA, Agenzia Europea per la Sicurezza degli Alimenti, ha lanciato una allerta: potrebbe essere l’olio di palma cancerogeno, soprattutto per i bambini.

Secondo l’EFSA le sostanze dannose per la salute si formano durante la lavorazione del prodotto, e che presentano un grado di tossicità interessante. La dose giornaliera tollerabile sarebbe di 0,8 microgrammi per ogni kg di peso, al giorno. In ogni caso sarebbe sconsigliato darne ai bambini; per questo spesso si va alla ricerca di alimenti senza olio di palma.

Eppure bisogna sottolineare anche il fatto che esista l’olio di palma non idrogenato, ovvero non sottoposto a processi chimici di idrogenazione per renderlo più solido. E questo è un bene. Piuttosto, bisogna fare attenzione quando in etichetta è indicato l’uso del palmisto: in questo caso, la percentuale di grassi saturi passa dal 50 per arrivare all’80 per cento; come se fosse un olio di palma idrogenato.

In realtà le dichiarazioni dell’EFSA hanno gettato confusione nel panorama della cognizione sulle reali caratteristiche (e problematiche) di questo discusso grasso saturo. In effetti la notizia sulle proprietà cancerogene sarebbe stata infondata.

Olio palma e rapporto con l’ambiente

Oltre alla questione almentare, secondo alcune accuse usare olio di palma fa male anche all’ambiente.

Uno dei punti dolenti più intensi della polemica sull’olio vegetale di palma, e più veri, resta quello dell’impatto ambientale. Ma in origine l’olio di palma dove si trova? Per la raccolta delle palme dalle quali si estrae l’olio si abbattono numerosissime foreste, specie nel sud est dell’Asia, per fare spazio a nuove piantagioni. L’impatto ambientale dell’olio di palma è innegabile, e forse è questo uno dei punti per cui la sua commercializzazione è così osteggiata e spesso e volentieri demonizzata.