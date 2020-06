Lonato del Garda: travolto e ucciso in autostrada, lacrime per Dario: morto a 34 anni

Sabato pomeriggio sono stati celebrati i funerali di Dario Minervini, morto a soli 34 anni in un terribile incidente in autostrada: lascia moglie e figlio di 1 anno

Erano davvero in tanti sabato pomeriggio a Lonato, ovviamente nel rispetto delle distanze e delle norme sanitarie, per salutare l’ultima volta Vincenzo Dario Minervini, morto a soli 34 anni in un assurdo incidente sull’autostrada A1. E’ stato travolto da un’auto mentre era sceso dalla sua vettura, rimasta in panne, in cerca d’aiuto: in seguito all’impatto è morto sul colpo.

Come da prassi la Polstrada ha aperto un fascicolo per omicidio stradale. Drammatico scherzo del destino, anche l’auto che l’ha investito e ucciso era diretta a Brescia. Nato e cresciuto a Molfetta, il paese dove verrà trasferita la salma, da qualche anno Dario Minervini abitava sul lago di Garda, a Lonato.

Lascia moglie e figlio di 1 anno

E’ qui che si era costruito un futuro e una famiglia insieme alla moglie Maria: i due da un anno e pochi mesi avevano avuto un figlio, il piccolo Dominic. A piangere la morte di Dario anche i genitori Elisabetta e Corrado, il fratello Saverio, la sorella Tiziana, i cognati Francesca e Damiano.

Per aiutare la famiglia a riportare la salma in Puglia in questi ultimi giorni si è scatenata una vera gara di solidarietà: non solo su Facebook, con il passaparola e l’invito a raccogliere qualche donazione, ma anche nei bar e nei negozi di Molfetta.

