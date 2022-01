L’ora legale incide sulla salute: ecco come

Quando arriva l’ora legale è il momento di riprogrammare gli orologi. Ma quella lancetta che spostiamo avanti e indietro allo scoccare della nuova stagione può provocare danni alla salute? La risposta è sì. Il cambio dell’ora incide sulla salute, ce lo dice la scienza. Il prossimo appuntamento è fra il 26 ed il 27 marzo alle 2:00; si sposterà la lancetta alle ore 3.00. Il perché si usi l’orario legale è noto: lo si fa per risparmiare sui consumi energetici, usufruendo al massimo possibile della luce del sole. Ma alla nostra salute chi ci pensa?

Cambio orario: i disturbi

I dati della statistica parlano chiaro: lo spostamento della lancetta comporta disturbi di salute di vario tipo. Il meccanismo che viene messo in discussione quando cambia l’ora è quello dell’orologio biologico, che si mette in contrasto con l’orario sociale.

In poche parole, una sorta di “mini” jet-lag che rappresenta un piccolo, ma significativo trauma per il nostro corpo; può influenzare il ritmo del sonno, dell’alimentazione, aumenta lo stress e di conseguenza anche il rischio di subire problemi al cuore, o di avere incidenti di vario tipo. Sembra un pronostico abbastanza catastrofico, il fatto è che noi non ci rendiamo conto del trauma che l’ora legale quando cambia rappresenta per noi, perché ce la immaginiamo come un’ora in più (o in meno) di sonno. Invece gli effetti ci sono, eccome.

Lo spostamento della lancetta incrementa l’ormone dello stress, il cortisolo, del 5%. Insonnia, nervosismo, ansia, mal di testa e di stomaco ed altri disturbi del genere sono il risultato del cambio ora. Basti pensare che negli USA il tasso degli incidenti automobilistici che si registra il lunedì dopo lo spostamento della lancetta aumenta del 17% rispetto alla media dell’anno.

Abolire ora legale chi lo chiede e perché

C’è chi ne soffre così tanto, senza vederne i benefici, che chiede addirittura che questo cambio ora solare non avvenga più. Infondo, se il sole compie il suo ciclo ci sarà un perché, dicono alcuni.

A essere più a rischio sono le persone che già soffrono di problemi di salute, come i cardiopatici. Può essere che tale rischio sia connesso alla perdita di sonno, la scienza non l’ha ancora spiegato del tutto. Sembra che questa sorta di jet-lag sia anche legato ad una maggiore possibilità di diventare obesi, assumendo comportamenti alimentari del tutto errati. Quello che è certo è che l’ora legale sulla nostra salute incide eccome. E non certo in termini positivi.

Ora Italia: quando si cambia l’ora

Come detto, il cambio ora legale è previsto per l’ultimo weekend di marzo. E invece l’ora legale quando cambia? Il cambio ora solare avviene a distanza di sette mesi, nella notte fra sabato 29 ottobre e domenica 30 ottobre. L’ora solare richiede di tirare indietro le lancette; in breve, si dorme un’ora in meno.

Per l’ora legale Italia e resto d’Europa non sempre vanno di pari passo; non tuttie le nazioni infatti agiscono allo stesso modo. Può così capitare che ci sia un’ora di distanza sull’orologio anche fra due nazioni vicine.

L’orario legale nel nostro Paese è stato adottato nel 1916 per 4 anni; la prima volta in cui si è sperimentato il cambiamento ora solare. Poi dal 1940 al 1948, e reintrodotto definitivamente nel 1966. Negli altri periodi, era in vigore solo l’orario solare.