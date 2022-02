Lorena Cesarini, chi è? Genitori, Sanremo 2022, Instagram, malattia, biografia

Lorena Cesarini, attrice, classe 1987, è una delle cinque co-conduttrici del Festival di Sanremo 2022. E’ stata chiamata da Amadeus sul palco dell’Ariston nella seconda serata ad affiancarlo come partner. Il programma televisivo ha questo format da sempre: ogni sera un’attrice diversa è accanto al conduttore.

Questa volta però accade qualcosa di inaccettabile, Lorena è vittima di una serie di insulti ai quali reagisce con un potente monologo nel quale, questi insulti, li legge in diretta. Questi alcuni dei messaggi di benvenuto, si fa per dire, all’attrice:

“Non se lo merita l’hanno chiamata lì perché nera”, “E’ arrivata l’extracomunitaria”, “L’hanno chiamata per lavare le scale”.

Eppure, la platea di Sanremo ha già visto cantanti italiani con un genitore egiziano, come Mahmood, o capoverdiano, come il vincitore di Sanremo Giovani Yuman, o come Elodie nata da papà italiano e mamma creola, ma sembra che non siano ancora riusciti a sradicare la matrice razzista del nostro Paese.

Lorena Cesarini, la prima italiana di colore a Sanremo

Lorena Cesarini è la prima italiana di colore a condurre il Festival di Sanremo. Questo il suo esordio sul palco più osservato d’Italia:

“Sono la prima nera a condurre da questo palco. Sono una romana de Roma”

Una grande occasione per l’attrice, che è diventata popolare nel ruolo di Isabel Mbamba in Suburra, la serie su Netflix nel 2017, la prostituta che fa innamorare Aureliano, interpretato da Alessandro Borghi, e che sicuramente non si aspettava un’accoglienza così controversa.

L’attrice ha un profilo Instagram con oltre 21 mila followers: @lorena_monroe_cesarini.

Questa la sua presentazione sulla biografia social:

Penso troppo

Dicono che mi hanno vista su Netflix

Sicuramente, l’esperienza sanremese sarà un’altra occasione per pensare, perché non le era mai accaduto di essere travolta da questa ondata di razzismo.

Lorena, orfana di padre ad appena 12 anni

Lorena nasce a Dakar, la capitale del Senegal da papà italiano e mamma senegalese. I due si conoscono negli anni ’80 a Roma. Un colpo di fulmine dal quale nasce Lorena. I genitori scelgono di far nascere la ragazza in Africa per darle la possibilità di avere la doppia cittadinanza, italiana e senegalese.

Rientrano in Italia quando la ragazza ha appena tre mesi. La storia d’amore tra i genitori di Lorena si interrompe improvvisamente, il padre muore quando l’attrice ha appena 12 anni. Lorena cresce con la madre Germaine, si laurea in Storia contemporanea, studia recitazione e quando riceve la telefonata di Amadeus, lo scorso gennaio, dichiara:

“Sono stati i migliori auguri di buon anno che potessi ricevere. Ci ho pensato zero secondi, ho fatto i salti di gioia”.

“Ma tu pensi che il razzismo sia una malattia”?

Legge un brano del libro “Il razzismo spiegato a mia figlia” dello scrittore franco-marocchino Tahar Ben Jelloun. Alla domanda della figlia, su cosa sia il razzismo, il padre risponde con queste parole:

“È un comportamento distribuito in tutte le società tanto da diventare, ahimè, banale. Consiste nel manifestare diffidenza e poi disprezzo per le persone che hanno caratteristiche fisiche e culturali diverse dalle nostre”.

La piccola Mèrième continua a porre domande al padre, sull’origine del razzismo, e il padre spiega:

“Un bambino non nasce con il razzismo nella testa, tutto dipende dall’educazione: a scuola e a casa. Il razzismo crede che lo straniero appartenga ad una razza inferiore ma ha completamente torto. Il razzismo non ha alcuna base scientifica, esiste un solo genere umano nel quale ci sono uomini, donne, persone di colore, di alta statura, o bassi, con attitudini differenti e varie. Tutti gli uomini e le donne del pianete hanno nelle vene sangue della stessa tinta, indipendentemente dal colore della pelle, perché un uomo è uguale a un uomo”.

A questo punto Mèrième fa un’ultima domanda: “Babbo, ma i razzisti possono guarire?”

“Ma tu pensi che il razzismo sia una malattia?”

“Sì, perché non è normale che un uomo disprezzi un altro uomo per il colore della pelle”, risponde la bimba.

“La guarigione dipende da loro, se uno si pone delle domande, se dice: – Può darsi che io abbia torto di pensare come penso – . Perché quando uno riesce ad uscire dalle proprie convinzioni va verso la libertà”.

L’attrice conclude dichiarando:

“È fondamentale chiedersi perché per andare verso la libertà. Libertà da etichette, da frasi prestabilite, dagli insulti. E io mi auguro come Mèrième, protagonista di questo libro, di non perdere mai questa curiosità perché è quello che mi rende libera, e che mi renderebbe più matura”.