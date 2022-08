Lorena Cesarini, chi? Sanremo, altezza, monologo, filmografia, padre

Lorena Cesarini, che si è fatta notare per la sua bellezza ed il suo monologo a Sanremo 2022, è una delle attrici più di grido del momento. La sua grazia e la sua intelligenza hanno conquistato il grande pubblico che vuole saperne di più sulla trentacinquenne originaria di Dakar, Senegal.

Ma chi è davvero questa bella attrice dal fisico atletico e dal passato complesso? La sua storia ha fatto il giro del web in pochissimo tempo, diventando virale e conquistando una finestra piuttosto ampia, tra social e media. Ma scopriamo qualcosa di più su questo personaggio promettente della TV italiana.

Lorena Cesarini, chi è? Sanremo, padre, tutto su di lei

Lorena Cesarini, nata a Dakar, Sengal, nel 1987 è figlia di una donna senegalese e di un padre italiano. Il papà è morto quando lei era molto piccola, ma la storia dei suoi genitori è molto romantica. Conosciutisi a Roma negli anni ’80, hanno poi continuato la loro relazione a distanza, come ha raccontato la giovane in un’intervista a Il Mattino: “Mio papà andava spesso in Senegal e quando tornava nella sua città soffriva il mal d’Africa: vide questa donna nera, così bella, a Roma, e rimase folgorato. Insieme hanno deciso di farmi nascere a Dakar per darmi la possibilità di avere la doppia cittadinanza, ma a Roma sono venuta a tre mesi e qui sono rimasta”.

Il papà di Lorena è morto quando lei aveva solo dodici anni e – come spesso dice durante le sue interviste – è con lui l’ultima volta che ha visto la sua Africa.

Filmografia

La star trentacinquenne ha iniziato la sua carriera di attrice intorno ai 28 anni, laureandosi dapprima in Storia e scegliendo successivamente il mondo dello spettacolo. Si tratta, dunque, di un lavoro portato avanti per passione e non come intento iniziale della sua vita.

Il primo film con i credits che portano il nome della Cesarini è Arance & martello, di Diego Bianchi. Inoltre, con Pieraccioni ha lavorato a Il Professor Cenerentolo ed infine ha raggiunto il successo con Suburra. Il suo ruolo certamente più famoso è proprio quest’ultimo, in cui interpreta Isabelle Mbamba.

Monologo a Sanremo 2022

Il monologo di Lorena Cesarini a Sanremo è stato iconico per molti, affrontando discorsi molto delicati come il razzismo e l’emigrazione. Le sue parole hanno ispirato ed aiutato molte persone nella sua situazione.

Ecco le parti più pregnanti: «Un pochino all’inizio ci sono rimasta male, poi mi sono anche arrabbiata, poi mi è passata, ma mi è rimasta dentro una domanda: perché? Perché c’è chi si indigna per la mia presenza su questo palco, perché c’è gente che ha problema con il mio colore della pelle?». «La cosa più importante è chiedersi perché, per andare verso la libertà da frasi fatte, giudizi precostituiti, insulti, giudizi sul tram” ha affermato la donna.

Infine, il discorso si è concluso con un passaggio de Il razzismo spiegato a mia figlia di Tahar Ben Jelloun: “ll razzismo non ha base scientifica, perché esiste un solo genere umano, un uomo è uguale a un uomo. Quando uno riesce a uscire dalle sue contraddizioni fa un passo verso la libertà“.