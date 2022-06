Luana Muniz, chi è? Film, biografia, età, morte

ìLuana Muniz è una delle transgender brasiliane più famose in tutto il mondo. È stata un’attrice, una cabarettista, una professionista del sesso già dall’età di 11 anni. Si è sempre attivata negli ambienti sociali, con l’obiettivo di far lavorare in sicurezza le altre transgender.

Dopo una vita, sempre vissuta da Borderline, Luana muniz è morta il 6 maggio del 2017 secondo le fonti ufficiali a causa di una crisi cardiorespiratoria.

La mostra di Torino

Il nome di Luana Muniz è ancora un’istituzione soprattutto a Rio de Janeiro. La sua è sempre stata una figura estremamente importante ma altrettanto ingombrante, è stata un’impresaria, è stata una produttrice culturale, è stata una transessuale ed è stata anche colei che ha controllato per decenni il mercato della prostituzione transgender in Brasile.

Si è sempre spesa tantissimo per le cause sociali, soprattutto in difesa dei transgender e della popolazione a rischio delle favelas brasiliane. È stata soprannominata la regina della Lapa il quartiere più estroso della grande città brasiliana.

La sua è stata una presenza talmente tanto importante che, qualche anno fa, le è stata dedicata una mostra al “Torino foto festival” nel palazzo dell’ex manifattura dei tabacchi più nota come città delle luci.

Il fotografo brasiliano Pedro Stefan, attivamente noto nel mondo dell’associazionismo gay, le ha dedicato un Focus in cui ha messo in luce le varie sfaccettature del suo carattere. La maggior parte delle foto che ritraggono Luana su quello che è il luogo simbolo della prostituzione: il marciapiede.

Queen of Lapa

Queen of Lapa è un film uscito nel 2019 dedicato alla vita di Luana Muniz, la transgender brasiliana, nata nel 1958, soprannominata proprio Regina di Lapa. In questo film la sua figura viene celebrata in tutte le sue sfaccettature e ci racconta il personaggio, dalla più tenera età fino alla sua morte. Luana Muniz lascia casa a soli 9 anni e inizio quasi subito a prostituirsi a soltanto 11 anni.

Le regole della strada e, soprattutto, di quel mondo le sono chiare fin da subito, infatti, impara ben presto a difendersi dai soprusi e a farsi rispettare. Quelli erano anni in cui in Brasile truccarsi e vestirsi da donna era punibile in maniera molto severa.

Intorno ai 30 anni la Munizha intraprende un percorso di affari in Europa. Anche qui c9ntinua a fare la vita da prostituta, ma scopre anche l’amore per l’arte e per la cultura.

Il suo impegno sociale

Tornata in Brasile fonda l’Associazione dei Professionisti del sesso transgender. Costruisce anche un riparo sicuro nel quartiere di Lapa dove, di fatto, Luana Muniz diventa una sorta di protettrice per tutte le persone in difficoltà.

Ha riscontrato in terra natia un successo senza pari ed è stata protagonista di film, programmi e soap. È riuscita a far puntare i riflettori dei mass media sulle problematiche delle comunità transgender lgbtq.

Il film ha voluto mettere in luce tutte le sfaccettature della sua personalità a partire dalla sua determinazione, fino ad arrivare a mettere in luce quello che è stato l’aspetto più docile e tenero del suo carattere. Si è sempre spesa in difesa dei meno fortunati e dei più deboli.