Luca Argentero: annunciate le nozze con l’attrice Cristina Marino

Luca Argentero e Cristina Marino annunciano le proprie nozze

Ebbene sì, l’attore Luca Argentero ha annunciato di essere prossimo al matrimonio insieme alla compagna e collega Cristina Marino. I due erano diventati genitori lo scorso maggio di una bambina, Nina Speranza e già si era parlato di possibili nozze. Sfortunatamente, la pandemia del Covid-19 ha fatto sì che tutto venisse riprogrammato ma, adesso, sembrerebbe che le cose stiano andando per il verso giusto.

Nei giorni scorsi, infatti, Cristina Marino ha reso partecipi i suoi follower su Instagram dei preparativi. Insieme alla wedding planner ha rivelato di essere stata alla prima degustazione del pranzo (o della cena) nuziale.

Ha detto:

Oggi prova degustazione. Che mi sposo è evidente, che abbia scelto una più pazza di me per farlo è ancora più evidente. La verità è che non stiamo combinando un caz*o, stiamo facendo un gran casi*o e io la sto esaurendo, ma sono sicura che almeno un piatto lo sceglieremo. Sapevo che sarebbe accaduto, mi state chiedendo 200 cose a riguardo. La verità è che non condividerò molto, come sapere siamo molto discreti, ci piace che le cose private rimangano tali il più possibile. Sarà una cosa molto semplice, Covid permettendo, quindi è ancora tutto in stand by. Sarà una festa d’amore semplicissima, con un allestimento semplicissimo. La parola chiave è semplicità. Queste sono le cose che posso dirvi. Vi terrò aggiornati.

Ricordiamo che Luca Argentero, prima di Cristina Marino, ha avuto una lunga relazione con Myriam Catania. Dopo cinque anni di fidanzamento e sette di matrimonio, la coppia si è separata nel 2016 per divergenze caratteriali. Inoltre, stando a quanto dichiarato in un’intervista alla rivista Chi dalla stessa Myriam Catania, i due non sarebbero rimasti amici.

Ha detto: