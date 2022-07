Luca Marinelli, chi è? Matrimonio, instagram, film, Ilary Blasi

Il bel Luca Marinelli è un attore trentasettenne vincitore del David di Donatello. Forse non sarà tra gli attori più famosi del nostro paese, ma di certo Marinelli è già un interprete affermato, come testimonia non solo il prestigioso riconoscimento, ma anche il fatto che sia abbastanza conosciuto anche all’estero.

Tutto su l’attore Luca Marinelli

Nasce a Roma nel 1984 e sempre lì, nel 2009, Luca si laurea presso l’Accademia Nazionale d’Arte Drammatica: ha così inizio il suo percorso attoriale. Dopo alcune parti televisive, arriva la svolta col ruolo del protagonista in La solitudine dei numeri primi di Saverio Costanzo e la successiva conferma in Tutti i santi giorni di Paolo Virzì. Quest’ultimo gli varrà nomination ai Nastri d’Argento, David di Donatello e Globo d’Oro. Non saranno vinte, ma è solo questione di tempo prima che il giovane interprete si affermi: accade con la pellicola Non essere cattivo, seguita poi dal successo di Lo chiamavano Jeeg Robot, che lo porta a fare incetta dei premi sopracitati.

Nel 2017 veste i panni di Fabrizio de Andrè in una serie sul cantautore e poi si lancia nei primi ruoli internazionali, come Trust di Danny Boyle. Da allora non si è più fermato, riuscendo a consolidare la sua carriera e a procedere con ruoli che lo hanno portato a recitare anche al fianco di grandi attori hollywoodiani. Allo stesso tempo Luca Marinelli continua a veleggiare sicuro nel cinema italiano, mettendo a segno colpi come Diabolik e collezionando premi della critica.

Nella vita privata Marinelli è stato legato alla collega Alissa Jung, conosciuta nel 2012 mentre i due interpretavano la Madonna e San Giuseppe in una fiction. I due convivono ormai da quasi 10 anni a Berlino, ecco perché non si spiegano gli ultimi scoop riguardanti Marinelli.

La presunta storia con Ilary Blasi

Recentemente il nome di Marinelli si sta diffondendo a macchia d’olio online. accostato a quello di Ilary Blasi, ma cosa avrebbero a che fare i due? L’ufficializzazione della separazione della showgirl da Francesco Totti, dopo un lungo matrimonio, ha fatto saltare fuori diversi retroscena e personaggi, tra cui Luca Marinelli. Da una parte abbiamo Francesco Totti, la cui storia con Noemi Bocchi, sulla quale oramai esistono prove concrete, sarebbe alla basse della scissione. Nonostante il comunicato composto sulla separazione, Ilary in realtà sarebbe parecchio amareggiata riguardo a questi risvolti.

Si vocifera che il colpo finale al matrimonio con Totti sia arrivato in seguito ad un litigio, nato dal fatto che il calciatore avrebbe scovato alcuni messaggi sul cellulare della moglie. Indovinate a chi erano indirizzati? Ebbene si, proprio a Luca Marinelli, con il quale Ilary Blasi avrebbe una relazione, non confermata dalla diretta interessata. Se fosse vero, Marinelli è stata la miccia che fa ha fatto definitivamente esplodere la situazione, anche perché pare che Ilary lo abbia frequentato quasi in “risposta” alla scappatella di Francesco Totti con la Bocchi. I diretti interessati per adesso mantengono un ostinato silenzio sulla faccenda, compreso Luca Marinelli.