Luca Risso, chi è? Oggi, Ruby, Messico, Facebook

Luca Risso è il papà di Sofia Aida la bimba nata dalla relazione tra l’uomo e la ben più nota Karima El Mahroug. Magari questo nome non vi dirà molto, ma se la chiamassimo Ruby Rubacuori, vi direbbe qualcosa? Si proprio lei. La donna (allora poco più che ragazzina), balzata agli onori della cronaca con la vicenda che vide coinvolto l’ex premier Silvio Berlusconi.

Chi è Luca Risso?

Il nome di Luca Risso, esattamente come quello di Ruby, è diventato un nome noto a causa della sua presunta implicazione nell’affare RubyGate, iniziato diversi anni fa, con l’implicazione (come già ricordato) di Silvio Berlusconi.

Fino a quel momento Luca Risso era un semplice imprenditore, proprietario e gestore di una serie di attività di intrattenimento, sulla costa della Liguria.

All’epoca dei fatti l’uomo intraprese una relazione con Karima (fatta passare come nipote di Mubarak), un amore apparentemente vero tanto da far parlare di nozze e figli. Quest’ultima effettivamente arrivata nel 2011.

La vicenda Ruby Rubacuori

Risso non è stato sempre imprenditore, prima di allora, infatti, lavorava nella Guardia di Finanza, è stato dopo, con l’apertura del gruppo ALBIKOKKA e del locale IL FELLINI, che le sue vicende iniziano a prendere corpo.

E’ in uno dei suoi locali che Luca incontra Ruby. Di questi Luca è anche PR con il compito di cercare e ingaggiare nuove ragazze. Tra queste arriva Ruby che però non può essere assunta come ballerina perchè priva del permesso di soggiorno e di documenti.

Nel frattempo Risso, in un modo o nell’altro, aiuta Ruby e se ne innamora, nel 2010 scoppia lo scandalo RubyGate e anche lui viene travolto dagli eventi e indagato dalla procura. Pare infatti che la ragazza non fosse maggiorenne, ma Luca ha sempre dichiarato di sapere che Karima all’epoca avesse 23 anni, come affermato dalla ragazza stessa.

A Risso viene imputata l’ipotesi di reato di pedopornografia: a casa sua infatte furono trovati video compromettenti di una Ruby allora minorenne (a quanto pare). Nel 2011 la coppia ha una figlia e nel 2013 Risso vende le quote dei suoi locali Liguri e va in Messico.

La vicenda messicana

Vendute le quote Luca Risso si trasferisce in Messico dove apre una struttura ricettiva piuttosto grande a Playa del Carmen. Nella gestione della struttura vengono coinvolti anche la madre di sua figlia e altre persone sia italiane che messicane.

Anche qui lo scandalo italiano travolge l’imprenditore Ligure. Viene infatti accusato di aver aperto il resort messicano con i soldi che, Silvio Berlusconi, avrebbe pagato a Karima in cambio del suo silenzio nelle vicende in cui era coinvolto.

Luca Risso ha sempre negato di aver ricevuto soldi da Berlusconi, imputando l’acquisto della struttura messicana, alla vendita delle quote dei suoi locali italiani.

Poco dopo il trasferimento in Messico la coppia si separa e Ruby chiede una buona uscita all’imprenditore come vendita delle sue quote. Il tutto pare confermato da un biglietto trovato in possesso della donna.

Ad oggi le vicende giudiziarie della triade Ruby – Berlusconi – Risso non si sono ancora concluse. E’ proprio di pochi giorni la notizia di un nuovo interrogatorio di Luca Risso in cui i PM di Milano hanno chiesto nuove condanne per i tre.