Ludovica Valli: chi è, carriera, Beatrice Valli, figlia

Ludovica Valli è una famosa influencer, molto conosciuta in televisione per essere la sorella di Beatrice Valli, e per aver partecipato, come tronista, a Uomini e Donne. Adesso, Ludovica si è allontanata dal mondo dello spettacolo per dedicarsi completamente alla sua prima figlia, Anastasia, nato a marzo 2021, avuta dal suo compagno, l’imprenditore Gianmaria Di Gregorio.

Chi è Ludovica Valli

Nome: Ludovica

Cognome: Valli

Data di nascita: 2 marzo 1997

Età: 24 anni

Luogo di Nascita: San Martino in Rio (RE)

Segno Zodiacale: Pesci

Professione: Influencer e modella

Profilo Instagram Ufficiale: @valliludovica

Ludovica Valli Biografia

Ludovica Valli è nata il 2 Marzo del 1997 in provincia di Reggio Emilia. Molto legata alla sua mamma e alla sue sorelle, Ludovica è la più piccola di tre sorelle. Eleonora, la maggiore, e Beatrice, anche lei nota per aver partecipato al programma tv Uomini e Donne, dove ha trovato l’amore con Marco Fantini, e la coppia è ancora insieme. Un’infanzia non semplice, la sua, a causa dell’abbandono del padre quando erano ancora piccole. Ludovica, nel 2015, partecipò come tronista, al dating show di Maria De Filippi, che lasciò insieme alla sua scelta Fabio Ferrara, ma, tra i due la storia non durò a lungo. Attualmente, Ludovica è legata all’imprenditore Gianmaria Di Gregorio. La coppia ha una figlia, nata lo scorso mese di marzo, di nome Anastasia.

Ludovica Valli Carriera

Ludovica Valli ha abbandonato gli studi nel 2013, per poi riprenderli e diplomarsi nel 2017. In adolescenza svolge alcuni lavori saltuari per mantenersi, fino a che non intraprende la carriera di modella ed influencer. Ludovica, ha appena 18 anni, quando approda nel programma tv di Maria De Filippi, Uomini e Donne. Da li, inizia la sua carriera nel mondo dello spettacolo. Partecipa, insieme al suo ex fidanzato, Fabio Ferrara, scelto all’interno del programma, a Temptation Island, i due escono insieme e soprano questa prova d’amore, ma, dopo pochi mesi, la loro relazione termina. L’esperienza di Ludovica in televisione le permette di acquisire un’importante notorietà e di essere seguita da molte fan. Oggi, infatti, Ludovica è una delle influencer più seguite in Italia.

Ludovica Valli Fidanzato e figlia

Terminata la sua relazione con il suo ex corteggiatore, Fabio Ferrara, Ludovica ha avuto diverse relazioni con personaggi televisivi conosciuti, tra cui il cantante di Amici, Briga e Antonio Mirante, calciatore del Bologna. Attualmente, però Ludovica sta vivendo la sua storia d’amore più importante, quella con il suo attuale compagno, l’imprenditore Gianmaria De Gregorio, agente immobiliare di Ibiza. La coppia, l’8 marzo è diventata una famiglia, grazie alla nascita della loro primogenita, Anastasia. La sua nascita ha riscosso molto successo sui social, il suo annuncio, infatti, pubblicato sulla pagina di Ludovica ha quasi 8000 commenti dei suoi fan, ma anche di amici e parenti che augurano tutto il meglio alla nuova famiglia.

Ludovica Valli Instagram

Ludovica, grazie anche alla sua partecipazione al fortunato programma tv Uomini e Donne che l’ha fatta conoscere dal pubblico, è una delle influencer più seguite in Italia. Il suo profilo conta oltre 1,8 man di follower, aumentanti esponenzialmente da quando Ludovica, l’8 marzo, è diventata mamma.