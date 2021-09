Ludovico nuovo giudice X Factor: chi è, carriera, età, amore

Lo storico volto di X Factor, Alessandro Cattelan, ha lasciati le redini della conduzione del talent al giovanissimo e talentuosissimo Ludovico Tersigni. Molti si ricorderanno di lui per aver recitato nella serie tv SKAM Italia, insieme alla sua ex fidanzata, Ludovica Martino (Eva Brighi). Ludovico, nonostante la sua giovane età, ha già un’importante carriera alle spalle. Classe 1995, è già un affermato un attore, musicista e conduttore televisivo italiano. Esordisce al cinema, nel 2014, nel film Arance & martello diretto dallo zio Diego Bianchi, in arte Zoro, conduttore televisivo, blogger, youtuber e regista italiano.

Ludovico Tersigni – sintesi

Nome: Ludovico

Cognome: Tersigni

Data di nascita: 8 agosto 1995

Età: 26 Anni

Segno zodiacale: Leone

Professione: attore, musicista e conduttore televisivo

Luogo di nascita: Roma

Profilo instagram ufficiale: @ludovicotersignii

Ludovico Tersigni chi è, vita privata, famiglia, Zoro

Ludovico Tersigni, è nato l’8 agosto del 1995. Cresciuto a Nettuno, è sempre stato appassionato del mondo dello spettacolo. Esordisce al cinema tramite lo zio, Diego Bianchi, noto anche con lo pseudonimo di Zoro, è un conduttore televisivo, blogger, youtuber e regista italiano. Ludovico ha alle spalle una carriera come attore, musicista e conduttore televisivo. La sua popolarità arriva quando interpreta Giovanni Garau in Skam Italia, popolare serie tv di Tim Vision e Netflix. Nonostante una carriera solida alle spalle, la vera sfida per Ludovico arriva dal 2021, quando approda sul palco di X Factor, come nuovo conduttore, in sostituzione di Alessandro Cattelan.

Ludovico Tersigni carriera professionale

Ludovico esordisce al cinema nel 2014, nel film, diretto dallo zio Diego Bianchi, Arance & martello. L’anno successivo interpreta il personaggio di Stefano Privitera nella serie Tutto può succedere,dove viene confermato anche nelle due stagioni successive. Nel 2016, lo troviamo nel ruolo di Federico in L’estate addosso, film diretto da Gabriele Muccino. Nel 2016 viene scelto per interpretare il protagonista del film Slam – Tutto per una ragazza. Un ruolo che ha spinto Ludovico Tersigni a imparare ad andare sullo skateboard, realizzando così in prima persona alcune delle evoluzioni previste nel film. La popolarità per Ludovico, arriva nel 2018, quando interpreta Giovanni Garau in Skam Italia, popolare serie tv di Tim Vision e Netflix. Dal 2020 è il protagonista maschile della produzione italiana Netflix Summertime. E, da settembre 2021 è il nuovo conduttore del talent musicale X Factor, in sostituzione di Alessandro Cattelan.

Ludovico Tersigni fidanzata

Ludovico Tersigni attualmente dovrebbe essere single. Tra le sue storie più attuali, ricordiamo la collega Ludovica Martino (Eva Brighi in Skam Italia). I due sembra che abbiano deciso di lasciarsi mentre ancora stavano registrando la serie tv. Ora, Ludovico dovrebbe essere single.

Ludovico Tersigni instagram

Il profilo instagram di Ludovico non si sa se è quello ufficiale, anche perché troviamo solo una foto di repertorio pubblicata. Comunque, vanta oltre 23 mila follower.