L’UE multa l’Italia per aver aiutato gli alberghi sardi

7,5 mln di euro e 80mila euro al giorno

Con un tempismo a dir poco inquietante, la Corte di Giustizia dell’Unione Europea ha multato l’Italia per 7,5 milioni di euro (più 80mila euro al giorno fino a pagamento della sanzione a partire da oggi) per il mancato recupero degli aiuti di Stato concessi (in violazione alle norme UE sulla concorrenza) al settore degli alberghi in Sardegna.

L’Italia smetterà di pagare gli 80mila euro al giorno quando avrà recuperato i 13,7 milioni di euro di aiuti alle imprese che l’UE ci vieta, incompatibili con le norme UE. L’Italia aveva impugnato la decisione ma la Commissione Europea aveva deciso di far ricorso alla Corte di Giustizia che ci ha dato torto. Pur riconoscendo “gli sforzi compiuti dall’Italia nel recupero degli aiuti in questione (nel 2019, l’89% dell’importo totale in conto capitale di tali aiuti sarebbe stato recuperato, vale a dire l’83% di tale importo in conto capitale maggiorato degli interessi), la Corte ritiene adeguato infliggere all’Italia sanzioni pecuniarie sotto forma di una penalità e di una somma forfettaria” commenta la Corte.

loading...

Nessuna sospensione

Non solo. Oltre alla tragica multa che arriva in un momento terribile per il Paese, che rischia la recessione dopo il lock down per colpa del virus, sappiamo anche che non ci verrà concessa alcuna sospensione.

Infatti “i giudici italiani non possono disporre alcuna sospensione del recupero degli aiuti” dato che Tribunale Ue che la Corte hanno respinto il ricorso per l’annullamento della decisione della Commissione del 2008.

In piena emergenza coronavirus, quando proprio il settore turistico risulta essere uno dei più colpiti (e non sappiamo come né quando si potrà rialzare), questa decisione della Corte di Giustizia è tragica e rischia di gettare nel collasso l’Italia. Anche perché i soldi che l’UE rivuole indietro sono quelli che lo Stato ha destinato agli imprenditori e, sempre secondo l’UE, l’Italia dovrebbe recuperare circa 2 milioni di euro dagli imprenditori sardi, dagli albergatori sardi. Ogni commento si rende superfluo.

Commenti

commenti