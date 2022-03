L’UE non potrà imporre un embargo completo sugli idrocarburi russi (ministro francese)

Il ministro francese per la transizione ecologica Barbara Pompili ha dichiarato mercoledì a New York che i 27 paesi dell’Unione europea non potranno imporre un embargo completo sulle loro importazioni di idrocarburi russi, come decretato dagli Stati Uniti, osserva AFP.

Mentre Washington e Londra hanno deciso di fermare le importazioni russe di gas e petrolio, l’UE, molto più dipendente, non è pronta a seguire l’esempio, ma prevede di tagliare di due terzi gli acquisti di gas da Mosca quest’anno. AFP, rilevata da Agerpres.

Barbara Pompili, parlando a nome della presidenza francese del Consiglio Ue durante una visita all’Onu, ha confermato che i 27 adotteranno “misure molto pesanti, perché da qui a fine anno dovremo riuscire a ridurre di due terzi importa il nostro “gas russo.

Ha insistito in una conferenza stampa sulla “grandezza di ciò che questo significa data la dipendenza che abbiamo oggi”, scrive Agerpres.

Secondo il ministro francese, che dovrebbe incontrare giovedì a Washington il segretario all’Energia americano, Jennifer Granholm, “lo stesso presidente (americano) Joe Biden ha affermato che la situazione negli Stati Uniti e in Europa non è paragonabile e che non intende chiederci di prendere lo stesso tipo di decisione”.

Joe Biden ha annunciato martedì un embargo sulle importazioni statunitensi di idrocarburi russi, mentre il Regno Unito si è impegnato a farlo entro la fine dell’anno.

Il petrolio russo rappresenta solo l’8% delle importazioni statunitensi e gli Stati Uniti non importano gas dalla Russia.

Per ridurre la dipendenza europea – la Russia rappresenta il 45% delle importazioni europee di gas e carbone e il 25% delle importazioni di petrolio – senza mettere in pericolo le economie dei paesi più esposti, Bruxelles ha proposto ai 27 di diversificare l’offerta. -aumentare le riserve e ridurre i consumi energetici.

La tabella di marcia sarà discussa giovedì e venerdì dai capi di stato e di governo riuniti al vertice di Versailles. Si impegnerebbero “a uscire dalla loro dipendenza dalle importazioni russe di gas, petrolio e carbone”, ma senza un calendario, secondo il progetto di conclusioni consultato dall’AFP.

“Questa crisi geopolitica continuerà ed è per questo che (…) adottare misure che avrebbero immediatamente un impatto molto forte sulle nostre economie rischia di destabilizzare le nostre società”, ha avvertito Barbara Pompili, per la quale “non possiamo passare dal 40% al 40% .” niente in cinque minuti. “