L’ufficiale e la spia, la storia vera: Roman Polanski, Affaire Dreyfus

Stasera, 4 settembre 2023, andrà in onda su Rai 3 a partire dalle 21.35 il film L’ufficiale e la spia di Roman Polanski. L’opera è stata tratta da una storia vera quella del noto Affaire Dreyfus. Prima di raccontarla però andiamo a scoprire qualcosa in più di questo straordinario lavoro del regista naturalizzato americano che arriva proprio appena prima del film che è stato lanciato dal Festival Internazionale del Cinema di Venezia 2023 The Palace.

Uscito nel 2019 col titolo originale di J’Accuse è tratto da un romanzo di Robert Harris che ha studiato la sceneggiatura proprio insieme a Polanski. I due hanno deciso di portare sullo schermo la storia di George Picquart che volle fare chiarezza su quanto accaduto a Dreyfus. Proprio a Venezia il film ottenne il Gran Premio della giuria.

Affaire Dreyfus, la storia vera dietro L’ufficiale e la spia

Dietro L’ufficiale e la spia di Roman Polanski c’è una pesantissima storia vera quella dell’affaire Dreyfus. Questo fu un conflitto politico e sociale della Terza Repubblica francese scoppiato alla fine del 1800. Il capitano alsaziano di origine ebrea, Alfred Dreyfus, fu accusato di tradimento e spionaggio in favore dei tedeschi anche se era innocente. L’errore giudiziario combinato nei confronti di quest’uomo fece storia e divenne simbolo anche dell’antisemitismo che si viveva nel paese transalpino all’epoca.

Il film racconta la storia del militare e politico Marie George Picquart che ebbe la forza per indagare e mettersi a disposizione della giustizia in merito a questo affare molto delicato rischiano la sua vita per gli ideali. La storia è quella di uomo coraggioso che combatteva per gli ideali e non per falsi moralismi o scelte strategiche e magari con secondi fini economici. Di certo ci troviamo di fronte a una storia intrigante e costruita molto bene anche se nel film è ovvio e lecito aspettarsi anche la possibilità che si possa un pochino romanzare.