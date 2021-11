Luigi Amici: chi è, età, cognome, malattia, ballerina Carola, testo Vivo

Luigi è un cantautore di 20 anni, concorrente di Amici 21. Luigi, che di cognome fa Strangis, nonostante non abbia mai preso lezioni di canto è riuscito a conquistare i professori del talent grazie al suo indiscusso e innato talento. La sua passione per la musica inizia da piccolissimo, quando inizia a suonare la chitarra e a migliorare la sua musicalità. Entra nella scuola di Amici, in squadra con Rudy Zerbi, pronto per migliorare e mettersi in gioco. Luigi, infatti, inseparabile durante le esibizioni dalla sua chitarra, decide anche di cimentarsi in brani senza il supporto dello strumento. All’interno della scuola, Luigi si era avvicinato molto alla ballerina di danza classica, Carola. Ma, Luigi, dopo una iniziale conoscenza, ha ribadito di voler mantenere un rapporto di amicizia, nonostante la ragazza sembra esserci rimasta male.

Luigi Amici – dettagli informazioni

Nome: Luigi

Cognome: Strangis

Anno di nascita: 2001

Età: 20 anni

Luogo di nascita: Lamezia Terme

Professione: Cantante

Profilo Instagram Ufficiale: @luigi_strangis

Luigi Amici chi è, età, infanzia, passione per la musica

Luigi Strangis è un cantante di Amici 21, nato nel 2001 a Lamezia Terme. Appassionato di musica fin da bambino, ha iniziato a studiare chitarra, uno strumento da cui non si separa anche durante le sue esibizioni.

Luigi Amici 21

Luigi, si presenta ai provini di Amici come cantante e nonostante non abbia mai preso lezioni di canto è riuscito a conquistare i professori del talent grazie al suo indiscusso e innato talento. Entra nella scuola di Amici, in squadra con Rudy Zerbi, pronto per migliorare e mettersi in gioco. Ha iniziato anche ad esibirsi senza la sua inseparabile chitarra, con grande stupore da parte dei professori. Luigi è assolutamente autodidatta, quindi, non avendo mai preso lezioni di canto, i vocal coach stanno lavorando molto per impiegare al meglio il suo talento. Dentro la scuola Luigi ha una simpatia particolare per la ballerina Carola. Ma, Luigi, dopo una iniziale conoscenza, ha ribadito di voler mantenere un rapporto di amicizia, nonostante la ragazza sembra esserci rimasta male.

Luigi Amici malattia

Nel corso del talent di Amici, Luigi ha confidato di soffrire di diabete, una malattia di cui soffre e per la quale è necessario che eviti lo stress, in quanto influisce sulla glicemia.

Luigi Amici 21 testo Vivo

Sento la rabbia dentro me

Rimane sempre sai perché

Sarà che forse non mi dai quello che voglio da te

Sembra che non impari mai e io impazzisco per te

Si solo per te

Se per caso tu sparissi

Se un giorno non tornassi

Ti aspetterei fino all’ultimo respiro

Perché è con te che io mi sento vivo

Non credere in quel che c’è

Esiste senza un perché

E dimmi perché mi vuoi consolare

Solo dopo che io ti ho detto di andare

Se per caso tu sparissi

Se un giorno non tornassi

Ti aspetterei fino all’ultimo respiro

Perché è con te che io mi sento vivo