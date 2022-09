Luigi Buttiglione, chi è? Economista, Banca d’Italia, Espresso

Il particolare momento economico che il mondo sta attraversando vede inevitabilmente coinvolti numerosissimi esperti che, in diversi modi, esprimono opinioni e preoccupazioni. In particolare, l’economista Luigi Buttiglione non nasconde la propria preoccupazione in merito ad alcune questioni chiave, quali la situazione del PIL italiano dopo la pandemia e il modo in cui l’Europa deve affrontare la crisi. Ma chi è realmente Luigi Buttiglione, finora sconosciuto alla maggior parte dei cittadini?

Un’importante traiettoria professionale

Vediamo dunque il percorso professionale di Luigi Buttiglione, economista proveniente dalla Banca d’Italia che, dopo aver ricoperto la posizione di economista senior nel Dipartimento di Economia e Statistica della medesima istituzione, ha raggiunto posizioni di notevole rilievo nel mondo della finanza, lavorando all’interno di società quali BlueCrest Asset Management, Rubicon Fund Management, Fortress e Brevan Howard. Attualmente, Buttiglione è CEO e fondatore della società di consulenza finanziaria LB Macro, con sede a Lugano.

Buttiglione e la crisi internazionale

Nelle ultime settimane, Luigi Buttiglione ha rilasciato alcune interviste in cui ha espresso la propria preoccupazione relativamente all’andamento dell’economia europea dopo la pandemia. In particolare, Buttiglione enfatizza i rischi a cui la crisi internazionale sottopone l’Unione economica e monetaria dell’Unione Europea e la necessità di una risposta monetaria e fiscale comune per mantenere la sostenibilità del debito pubblico e far fronte alla difficilissima situazione attuale.

Già nel 2020, agli albori della pandemia, in un’altra intervista Buttiglione si era sbilanciato in merito al PIL nazionale, dichiarando che il PIL sarebbe crollato perdendo il 15% ed evidenziando la necessità di stanziare immediatamente 200 miliardi di euro per il 2020 e altrettanti per il 2021. L’economista ha inoltre sottolineato le falle e i problemi nel funzionamento dell’Eurozona, notando la mancanza di un’unione fiscale e monetaria efficace e salda. Buttiglione, però, si era mostrato rassicurante sui movimenti dell’inflazione, sostenendo che si tratta di un fenomeno temporaneo i cui effetti peggiori si stavano già ridimensionando.

Buttiglione, Meloni e il caso Espresso

Tuttavia, da circa due mesi Luigi Buttiglione si trova al centro delle polemiche per una questione che riguarda anche la politica: il suo nome è comparso all’interno di un dettagliato ed esteso servizio pubblicato dalla nota testata i primi giorni di luglio, dedicato alle attenzioni che fondi d’investimento e banche rivolgono a Fratelli d’Italia e a Giorgia Meloni. Buttiglione sarebbe considerato come il principale tratto d’unione tra il mondo della finanza internazionale e la sopra citata formazione politica.

Il dibattito che la vicenda ha suscitato è ampio e intenso: la leader FdI afferma di non conoscere l’economista e aggiunge ironicamente di voler avere il suo numero di telefono per parlare personalmente con colui che, stando a quanto affermato dalla testata, avrebbe in mano il destino finanziario del suo stesso partito. Di rimando, Luigi Buttiglione replica con una lettera al giornale, in cui sostiene di aver avuto un unico incontro con Giorgia Meloni diversi anni fa, a cui peraltro avevano partecipato anche alcuni colleghi e politici, non ritenendosi quindi in alcun modo collegato finanziariamente a Fratelli d’Italia. Nel frattempo, sembra che Giorgia Meloni abbi designato Buttiglione quale papabile ministro all’Economia nel caso in cui riesca ad ottenere il mandato di governo.