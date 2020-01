Luigi Favoloso scomparso, a parlare è il personal trainer: «Ha litigato con Nina Moric, poi ha minacciato il suicidio»

Luigi Favoloso, ex concorrente del Grande Fratello ed ex partner della bellissima Nina Moric come ben saprete è scomparso dal 29 dicembre dello scorso anno e sul caso stanno continuando ad arrivare testimonianze e varie segnalazioni. Le ricerche stanno continuando senza sosta, ma si cerca realmente di capire cosa abbia fatto l’uomo prima di scomparire cosi dal nulla.

Questa volta a parlare della situazione il suo personal trainer. Nathan. L’istruttore è stato recentemente ospite al programma Pomeriggio Cinque di Barbara d’Urso dove ha voluto raccontare una nuova versione dei fatit: Luigi avrebbe litigato violentemente con la Moric, per poi abbandonare la casa minacciando addirittura di togliersi la vita.

“Prima di Natale hanno avuto una discussione – ha rivelato in trasmissione – E’ successo qualcosa di molto brutto durante questa discussione, una cosa che io per rispetto di Nina non voglio raccontare. Quella discussione si è conclusa con uno strappo (…) Nina ha cacciato Luigi di casa e lui uscendo ha detto: “Se le cose stanno così io allora con l’arrivo dell’anno nuovo mi suicidio”. Nina lo conosce e per questo non era preoccupata”.

