Luke tentatore di Temptation Island: chi è il single che si è avvicinato a Claudia?

Luca Pioppo, conosciuto come Luke di Temptation Island, è uno dei single tentatori chiamati per “tentare” le ragazze fidanzate, con cui condividono il villaggio. Il loro scopo è quello di metterle alla prova per vedere se il loro amore verso i fidanzati è vero. Luke, fisico statuario e sorriso travolgente, è originario di Bologna e ha 31 anni. Appassionato di sport, ha praticato il calcio e il surf, ama la natura e gli animali.

Luke di Temptation Island – Scheda

Nome: Luca

Cognome: Pioppo

Soprannome all’interno di Temptation Island: Luke

Data di nascita: 13 Luglio 1989

Età: 31 Anni

Segno zodiacale: Cancro

Professione: Responsabile commerciale

Luogo di nascita: Bologna

Profilo Instagram ufficiale: @_lucapioppo

Luke Tentatore Temptation island chi è

Luca Pioppo, conosciuto come Luke, è nato a Bologna il 13 luglio del 1989. Non sappiamo nulla sulla sua vita privata, se non ciò che traspare dai suoi profili social. Luke, attualmente, è diventato uno dei nomi più cliccati sul web in quanto è uno dei protagonisti della nuova edizione di Temptation Island 2021. Appassionato di sport sin da piccolo, ha giocato a calcio durante la sua infanzia, ed ama praticare surf. Nella vita è un responsabile commerciale presso la città dove vive.

Carriera

Luke ha sempre giocato a calcio ma mai a livello professionale. Amante dello sport e degli animali, si è laureato presso l‘Accademia delle Belle Arti a Bologna. Attualmente, lavoro come responsabile commerciale. Ma, non ha mai denigrato il mondo dello spettacolo, tanto che nel 2021 entra a far parte dei single tentatori di Temptation Island. Luke si è avvicinato molto a Claudia, fidanzata con Ste Socionovo. E’ proprio Luke che sta cercando di aiutare la ragazza a capire se è ancora innamorata del suo fidanzato.

Luke instagram

Il profilo instagram di Luca Pioppo è ancora pubblico, nonostante la sua partecipazione al programma. Non sono presenti molte foto, nemmeno 50 post, e conta quasi 2000 follower. L’ultima foto postata risale a qualche ore fa, con molta probabilità il suo profilo è cresciuto di molto grazie alla sua partecipazione a Temptation Island. Dal suo profilo si intuisce la sua passione per i viaggi, per lo sport, per la natura e per il mare.

Luke e Claudia Temptation Island 2021

Tra un ballo, una sfilata e un tuffo in mare, Luke e Claudia, fidanzata di Ste, si sono avvicinati molto. E’ proprio a lui che Claudia ha fatto delle confidenze molto forti riguardo i dubbi che ha sulla sua relazione, scatendano, ovviamente, delle reazioni da parte del fidanzato. Luke, si è mostrato da subito molto disponibile nei confronti della ragazza che non ha esitato a raccontargli anche dettagli abbastanaza intimi della sua storia. I due si stanno avvicinando sempre più, tanto che Claudia lo vede come un vero punto di riferimento all’interno del villaggio, cosa non gradita da Ste che sta manifestando tutta la sua delusione e gelosia. Claudia, al contrario, sembra trovarsi molto bene in quetsa situazione che la vede lontana dal fidanzato, non lesinandosi nulla, dai balli di gruppo a sfilate in costume. Lei stessa ha dichiarato di non aver sentito ancora la mancanza del findanzato, nonostante siano già passati dievrsi giorni. Come finirà?