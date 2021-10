Lulù Selassie: chi è, sorelle, arresto padre, gelosia Manuel Bortuzzo

Lucrezia Selassie, conosciuta come Lulù, è una concorrente del Grande Fratello Vip 6. Entrata nella casa insieme alle sue due sorelle Le Selassié (che però gareggiano come se fossero un solo concorrente), Jessica e Clarissa Hailé Selassié. Lulù, così come le sue sorelle, discende dalla dinastia di Hailé Selassié, l’ultimo imperatore di Etiopia, detronizzato nel 1974. Nata a Roma, nel 1998, ha 23 anni. La sua partecipazione al Grande Fratello Vip, è per lei la prima esperienza in televisione. Solo la sorella maggiore, Jessica, partecipò nel 2019 al reality Riccanza 2. Lulù, all’interno del Gf Vip, ha legato molto con Manuel Bortuzzo, nuotatore, costretto sulla sedia a rotelle dopo esser stato coinvolto in una sparatoria. Tra i due la storia sembrava andare a gonfie vele, tanto da essersi scambiati tenerezze e baci sotto le coperte. Adesso, però, il bel nuotatore sembra non esser più tanto convinto nel continuare questa relazione, a causa di un’eccessiva gelosia da parte della principessa.

Lulù Selassié – sintesi dettagli

Nome: Lucrezia

Cognome: Selassié

Soprannome: Lulù

Anno di nascita: 1998

Età: 23 anni

Segno Zodiacale: Gemelli

Luogo di Nascita: Roma

Professione: Principessa

Profilo Instagram: @hihprincesslulu

Lulù Selassié chi è, età, vita privata, origini, dinastia

Le principesse Lucrezia Selaissié, conosciuta come Lulù, è nata a Roma, ma ha anche vissuto a Londra. Ha 23 anni ed è la sorella di mezzo, dopo Jessica e prima di Clarissa. Le sue origini nobili, derivano dalla discendenza dalla dinastia di Hailé Selassié, l’ultimo imperatore di Etiopia, detronizzato nel 1974. Non sappiamo molto sulla sua vita privata, visto che, prima del Gf Vip, non era mai apparsa in tv. Attualmente le tre sorelle sono dentro la casa del Gf Vip, e gareggiano come un unico concorrente. Lulù sta facendo molto parlare di se per via della sua gelosia nei confronti del concorrente, Manuel Bortuzzo.

Lulù Selassié e Manuel Bortuzzo gelosia

Lulù, all’interno del Gf Vip, ha legato molto con Manuel Bortuzzo, nuotatore, costretto sulla sedia a rotelle dopo esser stato coinvolto in una sparatoria. Tra i due la storia sembrava andare a gonfie vele, tanto da essersi scambiati tenerezze e baci sotto le coperte. Adesso, però, il bel nuotatore sembra non esser più tanto convinto nel continuare questa relazione, a causa di un’eccessiva gelosia da parte della principessa. proprio durante l’ultima puntata andata in onda, grazie all’aiuto del conduttore, Alfonso Signorini, Manuel ha voluto precisare la sua situazione, ribadendo che preferisce viversi l’esperienza all’interno della casa da single. Visto che, la gelosia di Lulù nei suoi confronti, gli stava impedendo di vivere questa esperienza serenamente.

Lulù Selassié arresto padre

Mentre le tre principesse erano all’interno della casa del Gf Vip, sui giornali sono comparse molte notizie sull’arresto del loro papà, avvenuto all’estero. Le ragazze si sono dimostrate tranquille, trattandosi di una vicenda avvenuta nel mese di giugno, cioè prima del loro ingresso nella casa.