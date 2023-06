L’unico animale al mondo che può innamorarsi di una donna. L’unica condizione è che abbia i capelli rossi

Ci sono molte cose incredibili e strane in questo mondo allo stesso tempo. Ad esempio, sapevi che esiste un animale che può innamorarsi di una donna, ma deve avere i capelli rossi? Ecco di che animale si tratta.

L’unico animale al mondo che può innamorarsi di una donna, l’unica condizione è che abbia il pelo rosso, è… l’orangutan! Gli oranghi hanno un tratto buffo: i maschi a volte mostrano un’attenzione particolare alle femmine, e soprattutto alle femmine che hanno i capelli rossi, proprio come le scimmie. C’è anche un esempio a sostegno di questa teoria.

L’orango che amava Nicole Kidman

L’orangutan Hsing Hsing, dello zoo di PERTH, in Australia, aveva un feticcio per le teste rosse, e non solo per i suoi simili. Non solo i custodi si sono accorti che stava guardando queste persone, che hanno i capelli rossi, ma stava anche rubando le foto dell’attrice Nicole Kidman dalle riviste collocate nei suoi locali. Gli oranghi di solito buttano via il giornale, ma Hsing Hsing ha tirato fuori le foto della superstar di Hollywood e le ha tenute nella sua gabbia. A quanto pare, l’attrice aveva attirato tutta la sua attenzione. E non solo, era sempre alla ricerca di donne attraenti con i capelli rossi quando la gente veniva a trovarlo.