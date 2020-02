Macaulay Culkin: “Michael Jackson non mi violentò assolutamente”

L’ex bimbo di successo di Mamma ho perso l’aereo, Macaulay Culki, di recente ha voluto parlare della forte amicizia con Michael Jackson (22 anni di differenza d’età per precisare). Al magazine “Esquire” si racconta senza peli sulla lingua confessando: “Non mi ha mai fatto niente. Non l’ho mai visto fare nulla del genere. E, soprattutto in questo momento, non avrei motivo per dire una bugia. Ormai è morto…”.

“Non dirò che è alla moda o qualcosa del genere – prosegue l’attore – ma sicuramente questo è un buon momento per parlare. E se avessi qualcosa da dire lo farei sicuramente”. Non è tutto.

L’attore ha anche fatto sapere di come è andata dopo un provino fatto di recente, il primissimo dopo ben 8 anni, per per “C’era una volta … a Hollywood”: “E’ stato un vero disastro. Non mi sarei assunto neanche da solo. Sono comunque terribile in genere nel fare i provini e questa è stata la mia prima audizione in circa otto anni”

