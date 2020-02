Macchina nel canale a Correzzola, i due feriti riescono fortunatamente a uscire dalla vettura

Una macchina è completamente uscita di strada ed è finita dritta nel canale intorno alle ore otto di sabato 8 febbraio, esattamente in via Vanezza a Correzzola (Padova): due persone sono rimaste ferite. I due occupanti sono per loro fortuna riusciti ad uscire dalla macchina finita in mezzo all’acqua.

I vigili del fuoco arrivati sul posto con due automezzi tra cui l’autogru, hanno agganciato e recuperato l’auto.

loading...

I due feriti sono stati immediatamente visitati dal soccorritori del 118. Le operazioni di soccorso sono terminate dopo più o meno due ore.

Commenti

commenti