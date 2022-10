Macia Del Prete, chi è? Emma, età, biografia

Macia Del Prete è una affermata coreografa, ospite della trasmissione “Amici” di Maria De Filippi. La sua carriera artistica è fatta di tanta gavetta e da una sorta di “nomadismo”, che le hanno consentito di acquisire l’ esperienza necessaria e di diventare una grande professionista del settore. E’ risaputo che la cantante pugliese Emma l’ha scelta per curare, nei dettagli, le coreografie dei suoi video, in quanto le due artiste sono legate da una profonda amicizia. Inoltre, Mascia Del Prete riesce a dare ai video della cantante quel carattere molto particolare grazie al quale Emma riscuote un grande successo anche a livello televisivo. Cura nei particolari e nei dettagli che ha messo in evidenza il grande lavoro della Del Prete, Il cui nome circola con insistenza tra i più grandi designer e coreografi contemporanei. E la scelta della conduttrice Maria De Filippi di inserirla nel cast della trasmissione “amici”, ne è la degna conseguenza.

Macia Del Prete, biografia

Macia Del Prete muove i suoi primi passi nella danza a Torre Annunziata, dove ha la possibilità di studiare le tecniche del ballo e di specializzarsi nella danza classica, moderna e Hip-Hop. Tuttavia, il suo talento emerge prepotente nel settore della coreografia. Questa sua grande passione la porterà a Roma , a seguire corsi di specializzazione e , soprattutto, negli Stati Uniti D’ America. Qui, la Del Prete riuscirà ad apprendere segreti e novità del ballo che le risulteranno molto utili al suo ritorno in Italia. Per sua stessa ammissione, l’ America sarà per l’ artista un vero e proprio trampolino di lancio grazie al quale rendere al meglio le sue idee innovative.

Vita privata

La ragazza , oltre ad avere un profilo social molto attivo, mantiene un grande riserbo per quanto riguarda la sua situazione sentimentale. La Del Prete, infatti, non ama molto stare sotto i riflettori e preferisce far parlare i fatti. Tuttavia, molto spesso ha dichiarato il suo odio verso gli haters di professione, ossia quelle persone “senza talento che vogliono distruggere le possibilità degli altri”. Un atteggiamento, questo, sempre inviso all’ artista e combattutto in maniera tenace. Poco si sa della sua vita privata e sono pochissime le fotografie riguardanti la sua famiglia sul suo profilo instagram, concentrandosi unicamente su immagini tratte dall’ ambito lavorativo.

Il percorso formativo

Macia Del prete ha avuto sin da subito la possibilità di coltivare la sua grande passione per la danza in scuole rinomate, che le hanno dato delle ottime basi. Tra queste , ricordiamo il rinomato Dance Studio di Elene Gravina nella città di Torre Annunziata, lo I.A.L.S. a Roma e il Broadway Center Studio a New York. Tutte esperienze che le hanno consentito di esprimere tutto il suo talento e di realizzare coreografie che sono ritenute, dagli addetti del settore, delle vere e proprie opere d’ arte. La ragazza ha sempre affermato di avere un carattere nomade, grazie al quale ha conosciuto moltissime persone, che , con le loro esperienze, l’ hanno aiutata nell’ intraprendere il suo percorso formativo. In una recente intervista, l’ artista ha dichiarato che ha dovuto prendere stanza a Milano in maniera definitiva. Una scelta, questa, contraria al suo modo di vivere, ma che le ha dato quella stabilità emotiva ed economica tanto agognata. Un’ alternativa che l’ ha costretta a rivedere tutta la sua vita e a rivalutare tante situazioni, resettando il tutto e partendo da zero, con l’ entusiasmo che le è proprio.