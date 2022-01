Maddalena Loy, chi è? Figli, curriculum, giornalista, età

L’epidemia di Covid ha riportato l’umanità indietro al medioevo, quando le malattie erano sconosciute e falcidiavano i popoli senza che non si potesse fare niente per impedirlo. Il progresso della scienza medica, però, ha consentito la creazione di un vaccino assolutamente innovativo, in tempi sorprendentemente brevi. Il vaccino è al momento l’unica arma che abbiamoa disposizione per sconfiggere questo virus misterioso, laddove ogni possibile cura ha fallito.

Maddalena Loy e la lotta contro i vaccini

Anticorpi monoclonali, plasma iperimmune, protocolli sanitari per le cure domiciliari, niente è stato efficace, finora, quanto il vaccino. D’altra parte, l’efficacia dei vaccini è stata abbondantemente dimostrata. Molte delle malattie più letali della storia, come il vaiolo, la poliomielite e la meningite, sono state debellate per sempre, proprio grazie ai vaccini. Ma sembra che il Covid, oltre ad aggredire i polmoni, attecchisca anche al cervello: non si spiega altrimenti la diffidenza nei confronti del siero anti Covid, una diffidenza che sta spingendo migliaia di persone a rifiutare la somministrazione, e a protestare contro la campagna vaccinale e le nuove regole in vigore.

Regina dei talk

I talkshow sono pieni di opinionisti, giornalisti, personaggi sbucati dai social, influencer e vip di varia natura, che si schierano apertamente dalla parte di chi rifiuta il vaccino, adducendo come motivazione tutta una serie di teorie, che avrebbero fatto impallidire anche gli uomini e le donne vissuti a cavallo dell’anno Mille. Una di queste è una giornalista no vax convinta, Maddalena Loy, che da mesi imperversa su tutte le reti televisive, e sui social, con l’unico scopo di far uscire dai gangheri i conduttori della varie trasmissioni, e tutti gli ospiti presenti, compresi i medici che di volta in volta vengono invitati, per risponere a questi personaggi e ribattere alle loro teorie.

Come perdere la pazienza

Maddalena Loy è stata capace di far uscire di senno conduttori navigati come Bruno Vespa e Bianca Berlinguer, e ha fatto perdere la pazienza persino al professor Massimo Galli. Ma chi è Maddalen Loy?

Maddalena Loy no vax

Giornalista per ill web, Maddalena Loy ha gestito per lungo tempo i siti della Rai, de L’Unità e de Il Foglio. La sua esperienza nel giornalismo e nella comunicazione è ventennale, ed è molto attiva sui social, in particolare su Twitter, dove posta in continuazione commenti relativi alle trasmissioni in cui si parla di Covid, senza perdere nessuna occasione per diffondere le sue opinioni no vax. La giornalista è anche coordinatrice della Rete nazionale scuole in presenza. Maddalena Loy, infatti, da mamma, si batte strenuamente per l’abolizione della didattica a distanza ed è al vertice di una rete di gruppi social e comitati di varia natura, che inneggiano alla “libertà vaccinale”.

Polemica assicurata

Ogni volta che la giornalista è ospite in qualche trasmissione, la polemica è assicurata. Toni concitati, insulti, prevaricazione, ognuno tenta di imporre le proprie idee, senza sapere che questo tipo di comportamento infonde nelle persone ulteriore incertezza, e certo non contribuisce ad informare correttamente le persone nè sul vaccino nè sull’andamento dell’epidemia nel Paese. Maddalena Loy è una convinta no vax, ma ogni volta che proferisce parola viene sommersa di improperi da parte di colleghi giornalisti, medici e rappresentanti della politica. L’umanità ha perso decisamente l’occasione di mostrarsi migliore di quello che è. Ma in pochi mesi, da quando è stato introdotto questo nuovo vaccino, sembra che siano tornate a galla tutte le superstizioni e le credenze ataviche che l’umanità, in tanti secoli, aveva cercato così fortemente di combattere. Non doveva andare così!