Madonna oggi-Guanti anni ha la cantante Madona – Carriera-Infezione – Malattia

Madonna è nata il 16 agosto 1958. Per calcolare la sua età, possiamo sottrarre l’anno di nascita dall’anno in corso. Considerando che la data attuale è il 30 giugno 2023, Madonna avrebbe 64 anni.

Carriera

Madonna è un’importante cantante, cantautrice, attrice e imprenditrice americana che ha raggiunto la fama negli anni ’80 e ha avuto una carriera di grande successo e influenza per diversi decenni. Ecco alcuni dei punti salienti della carriera di Madonna:

CARRIERA MUSICALE: la carriera musicale di Madonna è iniziata nel 1982 con l’uscita del suo album di debutto autointitolato; ha raggiunto il successo mainstream con il suo secondo album in studio, Like a Virgin (1984), che conteneva la title track, una hit che ha cementato il suo status di cultura pop. che ha cementato il suo status di fenomeno della cultura pop. Nel corso della sua carriera, Madonna ha pubblicato numerosi album di successo, tra cui True Blue (1986), Like a Player (1989), Ray of Light (1998) e Confessions on a Dance Floor (2005). È nota per aver superato i limiti con immagini provocatorie, esibizioni audaci e musica di genere diverso.

Recitazione Madonna si è cimentata anche nella recitazione nel corso della sua carriera. Ha fatto il suo debutto cinematografico in Cercasi Susan disperatamente (1985), seguito da un ruolo in Evita (1996), che è stato acclamato dalla critica e le è valso un Golden Globe Award come miglior attrice.

Infezione Malattia

‘Sabato 24 giugno, Madonna ha sviluppato una profonda infezione batterica che ha richiesto diversi giorni di terapia intensiva. Le condizioni di salute di Madonna stanno migliorando, ma è ancora in cura. Si prevede un recupero completo. In questo momento, tutte le attività, comprese le tournée, devono essere sospese.

L’alterco è avvenuto sabato 24 giugno, quando l’icona del pop Madonna è stata trovata priva di sensi e ricoverata d’urgenza in terapia intensiva. Madonna ha contratto una grave infezione batterica ed è stata ricoverata in terapia intensiva per diversi giorni Sabato 24 giugno, Madonna ha contratto una grave infezione batterica ed è stata ricoverata in terapia intensiva per diversi giorni.

I manager hanno scritto su Instagram per informare i fan e la stampa sulle condizioni di Madonna: sabato 24 giugno, Madonna ha sviluppato una grave infezione batterica ed è stata ricoverata in terapia intensiva per diversi giorni.

Madonna si è ripresa ed è tornata a casa. Lo riferisce la BBC. La popstar era stata ricoverata d’urgenza per una grave infezione batterica e aveva dovuto essere ricoverata in terapia intensiva. Il manager di Madonna continua a riferire che le sue condizioni stanno lentamente migliorando e che attualmente è fuori pericolo. In ogni caso, la regina del pop internazionale, che avrebbe dovuto iniziare il suo Celebration World Tour da Vancouver il 15 luglio, è stata costretta a prendere una pausa temporanea.

Stop al tour mondiale

Pochi giorni prima del suo recupero, Madonna ha postato sul suo profilo Instagram un’istantanea che recitava “la calma prima della tempesta”. Il tour prevede un totale di 84 spettacoli in 43 città, tra cui Vancouver, New York, Miami, Los Angeles, Chicago, Detroit, Parigi, Barcellona, Londra, Stoccolma e Milano. In un video che annuncia ufficialmente l’inizio dell’imponente tour, Madonna si è detta “entusiasta di esplorare il maggior numero possibile di canzoni per dare ai fan lo spettacolo che stavano aspettando”. Tuttavia, un’infiammazione batterica che ha colpito Madonna l’ha costretta a cancellare il tour per motivi di salute. Non appena la salute di Madonna si sarà stabilizzata, i fan riceveranno nuove informazioni sul suo attesissimo concerto dal vivo.