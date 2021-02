Maialini nani: dimensioni, prezzo, dove comprarli, quanto vivono

Quando pensiamo a un animale domestico, siamo abituati a immaginare subito cani e gatti. Ma chi l’ha detto che sono gli unici in grado di dare compagnia e amore all’uomo? Anche se in Italia è ancora abbastanza raro, in alcune parti del mondo non è raro vedere al guinzagli dei paffuti e minuscoli maialini. Esatto, proprio dei maialini nani, una razza particolare di suino che è diventata una moda negli Stati Uniti a partire dalla fine degli anni Ottanta.

Ora la moda dei mini pig si sta diffondendo sempre di più anche in Europa, grazie anche all’esempio delle celebrità. George Clooney, per esempio, ha avuto un maialino nano che è vissuto per 18 anni, mentre i coniugi Beckham si sono regalati una coppia di mini pig pagati la bellezza di 1400 sterline. Ma quali sono le caratteristiche dei maialini nani, come si accudiscono e dove si comprano? Scopriamolo insieme nei prossimi paragrafi.

Le caratteristiche e il carattere dei maialini nani domestici

Conosciuto come maialino nano vietnamita o thailandese, ma anche “maialino pancia a tazza“, questo piccolo suino è in grado di stabilire legami stretti con la famiglia che lo adotta e con gli altri animali domestici. Il maialino è intelligente, socievole e simpatico, e ama farsi fare le coccole proprio come un cane. Il termine nano, in realtà, può essere ingannevole. Questo suino, infatti, non è proprio minuscolo, può arrivare a pesare 30 kg come un cane di taglia grande. Si chiama nano per differenziarlo dal maiale comune, che invece arriva a pesare dai 300 kg a 1 tonnellata.

Molto dipende anche dalla razza, perché esistono diverse specie di maialini nani. Le razze americane o europee, per esempio, tendono a essere più grandi, mentre il maialino nano vietnamita ha una dimensione molto più piccola. Di colore bianco, nero o misto, questo piccolo animale è in grado di sviluppare un’intelligenza davvero notevole. Se addestrato, impara in fretta a rispondere a una serie vasta di comandi, proprio come un cane.

Un altro mito da sfatare sull’avere un mini pig in casa è il cattivo odore. Molti sembrano convinti che il maialino sia sporco, mentre la verità è che è un animale pulitissimo, che ama farsi fare il bagno e che è completamente inodore, perché non suda. L’unica verità è che sarebbe meglio avere una casa con il giardino: il maialino nano, infatti, ama scorrazzare e stare all’aria aperta, e stare chiuso in appartamento lo farebbe soffrire.

Affettuoso, divertente e intelligente, il maialino nano è un ottimo compagno di vita anche per la sua longevità. L’età media di questa razza, infatti, è di circa 20 anni, ma attenzione alle creazioni non pure come il teacup pig. Si tratta di un maialino vietnamita di dimensioni minuscole – tanto da entrare, appunto, una tazza da tè – che è stata creato in laboratorio. La stazza piccola di questo animale non è naturale ma forzata, questo vuol dire che gli organi interni continuano a crescere e che il teacup pig muore giovanissimo.

Maialino nano prezzo: quanto costa e dove comprarlo

I maialini nani non sono animali reperibili in un classico negozio di animali, e per acquistarli è bene rivolgersi a degli allevamenti riconosciuti e specializzati. Il prezzo del maialino nano varia da 50 a 100 euro, e di solito viene dato alla famiglia quando a circa sei settimane ed è stato correttamente svezzato. Per quanto riguarda le spese di manutenzione, le principali riguardano le vaccinazioni obbligatorie, la sterilizzazione, qualsiasi sia il sesso, la limatura degli unghioni e, solo per maschi, il taglio delle zanne.