Mal di testa da caldo: rimedi e cause, ecco cosa fare

Il mal di testa da caldo è un problema che coinvolge non solo la stagione estiva ma, ahimè, anche quella invernale. La causa è il calore generato dai termosifoni o dalle varie stufe che usiamo per riscaldare le nostre case.

Mal di testa cause

Appurato che la cefalea è dovuta al caldo abbiamo già risolto metà dei problemi. L’emicrania, infatti, colpisce per moltissimi motivi diversi e la difficoltà nel far passare il malessere è proprio quello di trovarne la causa scatenante. Spesso si soffre l’accoppiamento mal di testa e nausea o mal di testa e vomito e quindi diventa complicato affrontare una giornata lavorativa.

I mal di testa frequenti colpiscono maggiormente le donne rispetto agli uomini e si presentano con fitte alla testa, cefalee o un mal di testa continuo. Quello da calore è un mal di testa forte causato, pare, dai cambiamenti nella circolazione del flusso sanguigno che vanno a interferire nell’attività delle cellule nervose del cervello. Questo scompenso crea la cefalea tensiva e un particolare mal di testa frontale.

Emicrania sintomi

L’emicrania da caldo attraversa quattro fasi prima di esaurirsi. Non è detto che ogni volta che abbiamo un forte mal di testa dobbiamo attraversare tutte le fasi ma spesso è proprio così. Cefalea sintomi:

prima fase prodromica: si manifesta alcune ore o giorni prima del malessere e può presentare diversi sintomi come la depressione, l’euforia, la rigidità muscolare o la stanchezza;

si manifesta alcune ore o giorni prima del malessere e può presentare diversi sintomi come la depressione, l’euforia, la rigidità muscolare o la stanchezza; emicrania silenziosa: appare poco prima dell’attacco e può durare fino a un’ora. Si manifestano dei fenomeni neurologici transitori che coinvolgono i sistemi visivi o motori (tic occhi o corpo);

appare poco prima dell’attacco e può durare fino a un’ora. Si manifestano dei fenomeni neurologici transitori che coinvolgono i sistemi visivi o motori (tic occhi o corpo); fase cefalea: è il momento clou e può presentarsi nausea e mal di testa assieme quanto l’attacco è molto forte. La frequenza e la durata sono sempre variabili;

è il momento clou e può presentarsi nausea e mal di testa assieme quanto l’attacco è molto forte. La frequenza e la durata sono sempre variabili; fase di recupero: quando la cefalea diminuisce e lascia piccoli strascichi che si perdono con il passare del tempo. Anche questa fase varia in base al soggetto.

Come far passare il mal di testa

Appurate le cause mal di testa e in questo caso specifico dovuto al caldo, possiamo scovare i rimedi e le cure più diffuse. Come sempre bisogna fare attenzione al cibo, evitando di consumare alcol, carne e salumi stagionati e formaggi stagionati. Questi alimenti richiedono molta energia per essere digeriti e il surriscaldano l’intestino.

Bisogna, inoltre, limitare lo stress, la stanchezza e tenere a bada la depressione. Anche questi sintomi possono concorrere inconsapevolmente alla formazione del dolore. Fare attenzione anche all’attività fisica svolta in luoghi troppo caldi e che richiedono uno sforzo intenso. Se si è soggetti a questo tipo di problemi è meglio evitare.

Per combattere il malessere con i farmaci è consigliato ingerire prodotti a base di naprossene, paracetamolo, ibuprofene o la classica aspirina. Se, invece, si preferisce ricorrere ai rimedi naturali ci si può affidare ai fiori di Bach. Quelli indicati per l’emicrania sono: Olive, Elm e Hornbeam da usare quattro gocce per quattro volte al giorno. Le spezie consigliate sono lo zenzero e la curcuma mentre le piante officinali adatte a risolvere il problema sono quelle calmanti come la camomilla e la malva.