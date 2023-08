Malattia Darren Kent, di cosa soffriva l’attore de Il Trono di Spade

La morte di Darren Kent ha sconvolto tutti anche perché l’attore comparso ne Il Trono di Spade aveva appena 36 anni. Da tempo soffriva di diversi disturbi di salute che ne avevano minato le condizioni ormai da tempo. L’uomo era infatti stato colpito da una rarissima malattia della pelle che si mostrava anche sul suo viso. Inoltre il ragazzo aveva accusato un’osteoporosi e una forma di artrite.

L’osteoporosi, cos’è?

L’osteoporosi è una malattia sistemica che rende l’organismo di chi la subisce molto più fragile. Questa infatti attacca l’apparato scheletrico e va a costruire una bassa densità minerale delle ossa con un deterioramento della micro-architettura delle ossa stesse. Porta le persone malate di questa patologia ad avere un aumento della fragilità delle ossa con rischio di frattura molto alto anche per traumi minimi.

Ci sono due forme in cui si palesa la malattia e cioè la primaria che è dovuta al periodo post-menopausale e senile e la secondaria che invece è dovuta a diverse patologie che colpiscono l’organismo. Proprio per questo motivo le persone che soffrono di questa patologia devono stare attente a ogni dettaglio visto che nella fase avanzata della malattia anche un semplice movimento può portare a una dolorosa frattura.

L’artrite, cos’è?

L’artrite in medicina viene definita come artropatia a eziologia infiammatoria. Sono diverse le cause per le quali si può verificare questo tipo di malattia e cioè hanno origine metabolica, autoimmune, infettiva o idiopatica. Inoltre ci sono diversi tipi di artrite come l’artrite reumatoide, la spondilo artrite, l’artrite da cristalli, l’artrite settica, l’artrite cronica dell’infanzia e l’artrite indifferenziata. Dopo una diagnosi clinica solitamente si procede con una serie di indagini strumentali. Tra i vari sintomi che evidenziano tale patologia ci sono calore, rigidità, tumefazione, arrossamento e dolore. Non è detto che si tratti solo di una