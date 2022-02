Malattie del piede: curare i piedi è importante

Negli ultimi anni le malattie ai piedi si stanno facendo sempre più frequenti, con tutti le conseguenze che comportano. Sono il motore dell’essere umano, e il dolore ai piedi cronico può davvero essere invalidante. Uomini e donne, negli anni, si sono sempre più interessati agli arti inferiori, facendoli diventare anche protagonisti della sfera sessuale.

In ogni caso, la salute e il riguardo per la corretta anatomia piede sono basilari per una corretta deambulazione. Soffrire di dolori ai piedi ha infatti ricadute sulla salute generale; si tende a evitare di muoversi, costringendosi all’inattività.

Dolore al piede: attenzione alle calzature

Nel passato, soprattutto in certe culture, le donne erano obbligate a indossare particolari tipi di calzature per camminare in un certo modo; questo ha fatto sì che le dita dei piedi si deformassero, creando delle malformazioni.

In occidente queste usanze non sono mai arrivate, ma non tutte le abitudini della moda femminile sono rispettose delle ossa del piede e caviglia. L’uso dei tacchi per esempio non va così d’accordo con le articolazioni, e possono portare dolore alle dita dei piedi. Anche i sandali, see non ben disegnati, rischiano di arrecare fastidio soprattutto al mignolo del piede. E attenzione anche alle calzature troppo basse, come le ballerine; se tendono a sfuggire, la pianta del piede si piega in modo innaturale per riuscire a indossare la scarpa.

Le malattie del piede più comuni

Tra le problematiche più comuni troviamo sicuramente l'alluce valgo, una deformazione che interessa le dita del piede in particolare l'alluce. Fortunatamente il rimedio non è solo chirurgico; esistono infatti delle soluzioni che possono essere adottate anche senza andare dal chirurgo.

Altre patologie comuni riguardabo altre parti del piede, come il classico il piede piatto. In Europa e in America è un problema molto diffuso; si manifesta quando non c’è una buona curvatura dell’arco plantare e quindi l’arto va a poggiare direttamente al suolo. Ne deriva un mal di piedi generale, oppure può localizzarsi come dolore alla caviglia. Le caause possono essere genetiche, oppure colleate all’obesità o alle scarpe che non sempre sono adeguate. E’ consigliato ad esempio lasciare i bambini scalzi al mare, in giardino ed a volte anche a casa per far si che l’osso del piede si sviluppi al meglio.

Malattie del piede: la metatarsalgia

Anche la metatarsalgia è una malattia comune del piede, in pratica è un nome scientifico per indicare una serie di disturbi che creano dolore collo del piede. Le cause di questo problema sono solitamente di natura meccanica (alluce valgo, piede cavo, piede piatto) ma può generarsi anche a causa di altre malattie come ad esempio il diabete. Il male ai piedi infatti può anche essere indice di altre patologie più gravi.

La metatarsalgia può causare una serie di malformazioni e causare artrosi e neuromi; tutte condizioni che portano a un cronico dolore ai piedi. E’ quindi consigliato rivolgersi quanto prima ad un medico per procedere con la corretta cura.