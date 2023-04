Manchester City – Arsenal, il derby decisivo nella corsa al titolo della Premier League. Tutto quello che c’è da sapere sulla partita

Manchester City e Arsenal si affrontano mercoledì nel derby che potrebbe decidere il titolo della Premier League.

“I Gunners hanno cinque punti di vantaggio in testa alla classifica, ma hanno giocato due partite in più degli avversari.

Per mesi, la trasferta dell’Arsenal a Manchester City di mercoledì è stata vista come un incontro decisivo nella corsa al titolo della Premier League.

La battaglia per il titolo della Premier League potrebbe essere in gran parte risolta dopo il duello di mercoledì sera tra il Manchester City, campione della scorsa stagione, e l’Arsenal, attuale leader della massima serie inglese, secondo quanto riporta Al Jazeera.

Il Manchester City è pronto per una sfida potenzialmente decisiva per il titolo con l’Arsenal. La squadra di Mikel Arteta si reca all’Etihad Stadium con cinque punti di vantaggio sulla vetta della classifica, ma molti tifosi vedono il titolo come appannaggio del City, che ha due partite in mano e il vantaggio di giocare in casa a metà di questa settimana.

L’Arsenal avrebbe potuto accumulare un vantaggio di 11 punti nelle ultime settimane per mettere pressione al City di Pep Guardiola, che sta per vincere la Premier League, la Champions League e la FA Cup.

Invece, i giovani di Arteta hanno dimostrato la loro inesperienza in questo periodo e tre pareggi consecutivi hanno riportato il City a controllare il proprio destino. I campioni d’Inghilterra hanno vinto tutte le 11 partite giocate all’Etihad nel 2023, segnando 43 gol. Erling Haaland è a soli due gol dall’eguagliare il record assoluto della Premier League di 34 gol in una stagione e 50 in tutte le competizioni al suo primo anno nel calcio inglese.

Quando e dove si svolgerà la partita?

La partita si svolgerà a Manchester mercoledì 26 aprile alle 22:00 CET all’Etihad Stadium, noto anche come City of Manchester Stadium o Eastlands.

Scontri diretti

L’Arsenal ha perso gli ultimi sette incontri con il City in tutte le competizioni e non vince in casa del Manchester City in campionato dal 2015.

Il Manchester City ha battuto l’Arsenal due volte in questa stagione, 1-0 nel quarto turno di FA Cup e 3-1 in Premier League all’Emirates Stadium a febbraio.

Cosa hanno detto gli allenatori?

Guardiola: “Mercoledì è una finale contro una squadra che finora è stata la migliore in Inghilterra e che ha cinque punti di vantaggio su di noi. È una partita importante per noi. Sappiamo che una vittoria ci farà fare un passo avanti per mettere la vittoria completamente nelle nostre mani”.

Arteta: “Sapevamo di dover andare all’Etihad e dopo ci aspettano cinque partite molto difficili. Quindi la partita di mercoledì sarà molto importante. Se definirà la stagione? La risposta è no… se vinciamo domani non abbiamo vinto il campionato. Probabilmente cambierà la percentuale, ma cinque partite in questo campionato sono ancora molto difficili”.