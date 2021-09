Manuel Bortuzzo: chi è, sparatoria, GF Vip, fidanzata

Manuel Bortuzzo, classe 1999, è un nuotatore italiano che da due anni è costretto a vivere su una sedia a rotelle a causa di un colpo di pistola che lo ha colpito alla schiena, durante una serata con gli amici. Manuel, come è stato più volte detto, quella sera di febbraio del 2019, si è trovato nel posto sbagliato al momento sbagliato: si è, infatti, parlato di uno scambio di persona, cioè il destinatario del proiettile non doveva essere lui. Il trauma riportato alla schiena era stato giudicato dai medici, inizialmente, irreversibile. Manuel, però, non si è perso d’animo e ha reagito a questa sventura con una grande forza di volontà. Ha scritto un libro, Rinascere, l’anno in cui ho ricominciato a vincere, nel 2019, e a giugno del 2021 va in onda L’Ultima Gara, un docufilm con Raoul Bova e altri nuotatori famosi, come Massimiliano Rosolino, Filippo Magnini ed Emiliano Brembilla. Manuel, giudicato una giovane promessa del nuoto, non ha smesso di inseguire il suo sogno e a un mese esatto dall’incidente che gli ha cambiato la vita, è tornato in vasca. Secondo indiscrezioni, Manuel sarà uno dei concorrenti della nuova edizione del Grande Fratello VIP 2021, che andrà in onda da lunedì 13 settembre.

Manuel Bortuzzo – Scheda

Nome: Manuel

Cognome: Bortuzzo

Data di nascita: 3 maggio 1999

Età: 22 anni

Segno Zodiacale: Toro

Luogo di nascita: Trieste

Professione: nuotatore

Profilo Instagram Ufficiale: @manuelmateo

Manuel Bortuzzo chi è, vita privata, biografia, trasferimenti, famiglia

Manuel Bortuzzo, nato a Trieste il 3 maggio del 1999, cambia spesso città. Manuel molto legato alla sua famiglia e ai suoi tre fratelli, Kevin, Michelle e Jennifer, è un appassionato di nuoto e sembra anche avere un gran talento. Proprio quetsa passione lo porterà a spostarsi, prima in Veneto, in un piccolo paesino alle porte di Treviso, e poi a Ostia.

Manuel Bortuzzo sparatoria e fidanzata

La vita di Manuel Bortuzzo cambia improvvisamente una sera di febbraio del 2019. Mentre si trova davanti un distributore automatico di un tabaccaio, nella zona dell’Axa a Roma, insieme alla sua fidanzata di allora, la nuotatrice Martina Rossi, viene raggiunto da un colpo di pistola alla schiena, che gli provocherà una grave lesione midollare, costringendolo su una sedia a rotelle. Manuel, nonostante tutto, dopo appena un mese dall’incidente che gli ha cambiato la vita, è tornato in piscina per iniziare la fisioterapia e, pian piano, riprendere anche la sua carriera di nuotatore. Nonostante la sua diagnosi iniziale sembrava non lasciare alcuna speranza al giovane nuotatore, a distanza di alcuni mesi dal’incidente arriva una nuova diagnosi medica secondo cui la lesione midollare non sarebbe completa, un cambiamento che lascia intravedere delle speranze, tanto da spingere Manuel a promettersi di raggiungere un nuovo traguardo: riprendere a camminare entro 10 anni. Attualmente, non si sa se Samuel sia single oppure fidanzato.

Manuel Bortuzzo Grande Fratello Vip

Secondo indiscrezioni, Manuel sarà uno dei probabili nuovi concorrenti che varcheranno la porta rossa del GF Vip. Ha dichiarato che gli piacerebbe entrare nella casa proprio per mostrare a tutta Italia come si svolge la quotidianità di un ragazzo che vive sulla sedia a rotelle.