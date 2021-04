Manuela Ferrera: chi è, biografia, carriera, chirurgia estetica e Isola dei Famosi 2021

Manuela Ferrera, soprannominata la “Spacca Cocchi” su L’Isola dei Famosi, è nota al pubblico per esser stata, insieme alla sorella gemella, Marianna, una meteorina del TG4. Finita nelle cronache di gossip per i flirt che le sono stati attribuiti, tra cui quello con Cristiano Ronaldo. È stata fidanzata con l’opinionista Biagio D’Anelli, che ha spifferato il ricorso per Manuela alla chirurgia plastica, nonostante lei lo abbia sempre negato. Nel 2021, è entrata nel cast de L’Isola dei Famosi nel gruppo degli “arrivisti”, con i quali, però, non sembra andare molto d’accordo.

Chi è Manuela Ferrera

Nome: Manuela

Cognome: Ferrera

Età: 36 anni

Data di nascita: 5 maggio 1984

Luogo di nascita: Brescia

Segno Zodiacale: Toro

Profilo Instagram: @manuelaferreraofficial

Biografia

Manuela Ferrara, ex meteorina, è una showgirl italiana. Nasce a Brescia il 5 maggio del 1984 e ha una sorella gemella di nome Marianna. Per il resto, non si hanno molte informazioni sulla sua vita privata, se non che ha studiato Biologia all’Università. Molto, invece, sappiamo della sua vita professionale. Appassionata di sport e di moda, Manuela in passato ha avuto diversi flirt con personaggi famosi. Nel 2011 si fidanza con Biagio D’Anelli, opinionista ed ex concorrente del Grande Fratello. Successivamente, poi, Manuela ha avuto una storia con il calciatore Gonzalo Higuain. durata però solo pochi mesi. Inoltre, ha posato per un calendario per la rivista “For Men”. Ora si trova in Honduras come concorrente de L’Isola dei Famosi 2021.

Lavoro e Carriera

Manuela Ferrera ha sempre lavorato come showgirl e modella. È conosciuta anche per la sua partecipazione nei salotti tv, come Pomeriggio 5 e Tiki Taka. Ha esordito, insieme alla sorella gemella Marianna, con il ruolo di meteorina per il Tg4. Nel 2019, ha posato per il calendario For Men. Non ha mai partecipato a un reality, quindi, l’esperienza a L’Isola dei Famosi è la prima per Manuela, che è sbarcata a Playa Palapa insieme a Emanuela Tittocchia, con cui pare non scorra buon sangue.

Chirurgia

Manuela ha sempre negato di esser ricorsa alla chirurgia estetica, ma il suo ex fidanzato, Biagio D’Anelli, che la conosce bene, non è d’accordo. Biagio ha, infatti, dichiarato che Manuela si è sottoposta a un intervento per inserire delle protesi al sedere. Secondo lui, dunque, il perfetto Lato B di Manuela non sarebbe il risultato di un duro allenamento, bensì dei cuscinetti di chirurgia plastica. Ora che si trova sull’Isola, dove la fame inizia a farsi sentire e il fisico subirà un inevitabile dimagrimento, ci sarà la prova del nove.

Manuela Ferrera Instagram

Manuela, su instagram, ha oltre 84 mila follower. Sul suo profilo non mancano pose ammalianti e sexy, che mettono in mostra il suo bellissimo fisico.

Isola dei Famosi 2021

Manuela Ferrera è sbarcata in Honduras il 22 aprile, quindi dopo più di un mese dall’inizio del programma. Si è unita al gruppo, insieme a Matteo Diamante, Emanuela Titocchia e Rosaria Cannavò con il gruppo degli “Arrivisti“. Nonostante sia appena arrivata ha già avuto alcune discussioni con i naufraghi, tanto da allontanarsi da alcuni di loro. Mentre, sembra aver instaurato un bel rapporto con il naufrago Awed, con il quale durante la scorsa diretta si è lasciata andare in una divertente doccia sexy. Soprannominata, in modo ironico dopo una sua clip di presentazione, la Spacca Cocchi, ha già mostrato il suo bel caratterino.